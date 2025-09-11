Belgrano y San Martín (SJ) igualaron 0-0 en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el primer encuentro correspondiente a la jornada de duelos interzonales. El encuentro en el Gigante del Alberdi contó con grandes chances para ambos protagonistas y en especial para el dueño de casa, con el Pirata quedándose con el sabor amargo de no poder vencer la resistencia de Borgogno.
Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba
11 de septiembre 2025 · 22:13hs
El punto tampoco representa una buena noticia para el Santo Sanjunino, que sigue en el último puesto de la tabla de promedios y en zona descenso a falta de solo ocho jornadas para el final de la campaña.