Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

Belgrano y San Martín de San Juan igualaron 0-0 por la octava jornada del campeonato en el Gigante de Alberdi.

11 de septiembre 2025 · 22:13hs
Belgrano igualó con San Martín de local.

Prens Belgrano.

Belgrano igualó con San Martín de local.

Belgrano y San Martín (SJ) igualaron 0-0 en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el primer encuentro correspondiente a la jornada de duelos interzonales. El encuentro en el Gigante del Alberdi contó con grandes chances para ambos protagonistas y en especial para el dueño de casa, con el Pirata quedándose con el sabor amargo de no poder vencer la resistencia de Borgogno.

El punto tampoco representa una buena noticia para el Santo Sanjunino, que sigue en el último puesto de la tabla de promedios y en zona descenso a falta de solo ocho jornadas para el final de la campaña.

Arenas FC eliminó por penales a Academia Crack en el duelo paranaense de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Los jugadores de Peñarol y un gran gesto para un compañero.

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

