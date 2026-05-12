El horóscopo para este martes 12 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este domingo 10 de mayo 2026

El horóscopo para este lunes 11 de mayo de 2026

No abandone la idea de convertir el romance en algo más. Hay otras cosas además del dinero, no lo olvide. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. Intente relajarse y descansar.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. En su trabajo, llegará a donde se proponga. Preste más atención a su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Jornada favorecida con las flechas de Cupido. Llega un dinero con el que no contaba. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Hay muchos caminos para encontrarse bien.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Vida sentimental muy placentera. Ahorra gracias a los regalos que le hacen. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. El ejercicio en grupo pondrá su cuerpo y su mente en forma.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Abundantes tentaciones a nuevas relaciones. Le conviene realizar movimientos en sus cuentas bancarias. Una actitud positiva le ayudará a afrontar mejor el trabajo. Puede recaer por un constipado mal curado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La suerte le sonríe en el terreno del corazón. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En el amor, piensa en la independencia por encima de todo. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. En sus manos caerá un proyecto laboral. Dosifique mejor sus fuerzas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Recupere el romanticismo perdido con su pareja. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Piense si va a poder con el trabajo que quieren encargarle. Cesarán esas persistentes molestias.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Ante los enfrentamientos con su pareja, sea sincero. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician. Su alimentación y descanso no son los adecuados.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sorprenderá de manera agradable a su pareja. Evite esas confusiones que luego lamenta el bolsillo. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Deberá hacer ejercicio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Sus cambios de humor tendrán a su pareja desconcertada. Intente hacer algo por aumentar sus ingresos mensuales. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Vaya de excursión cambiar de aires.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Profundice más en las relaciones de pareja. No es buen día para invertir en bolsa. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.