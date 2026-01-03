Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este sábado 3 de enero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

3 de enero 2026 · 10:13hs
El horóscopo para este sábado 3 de enero de 2026

Horóscopo

Aries

Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.

Horóscopo.

El horóscopo para este viernes 2 de enero de 2026

el horoscopo para este jueves 1° de enero de 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

Salud: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.

Amor: Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu última pareja.

Dinero: No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continúa adelante sin bajar los brazos.

Tauro

Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.

Salud: Recuerda que tu conocimiento es tu capital. Cada curso y seminario que realices está aumentando el valor de tus conocimientos.

Amor: Las dudas te embargarán sobre si has tomado la decisión correcta al terminar una relación conflictiva. No lo dudes.

Dinero: Las discusiones estarán al orden del día en la jornada de hoy. Te será imposible hacerte entender correctamente.

Géminis

Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale tu intención, pero no invadas su intimidad.

Salud: Con inteligencia y sentido común podrás hacer frente a los rumores que circulan sobre ti. No permites que nadie invente cosas falsas.

Amor: Hay una perfecta comunión en la pareja, pero surgirán diferencias por temas importantes para el futuro de la relación.

Dinero: Los problemas laborales te acosan y, por si fuera poco, la familia te reclama. Sea como sea, trata de encontrar un equilibrio.

Cáncer

Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y mirar hacia delante.

Salud: La nostalgia no te ayudará en este momento. Enfócate en lo que vendrá y apóyate en aquellos que te quieren de verdad.

Amor: Sientes que la relación va por buen camino, pero tu pareja no es sincera en sus sentimientos. Ten cuidado, juega contigo.

Dinero: El clima laboral está enrarecido desde hace unos días y hay rumores de despidos. Ten cuidado con quiénes te alías.

Leo

No temas en defender tus ideales, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y arremete.

Salud: No te obsesiones con eso de tener más tiempo para ti mismo. Necesitas trabajar, así que no te conviene ser tan haragán en tu trabajo.

Amor: Sorprende a tu pareja con una salida al cine o al teatro, la pasarán muy bien. Hace mucho tiempo que no salen juntos.

Dinero: Tu situación económica vuelve a la normalidad. Con esfuerzo y perseverancia lograste recuperarte. Disfruta el momento.

Virgo

Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.

Salud: Sientes que cargas con una gran responsabilidad sobre tus hombros. Es porque estás acostumbrado a que otros hagan todo por ti.

Amor: Es momento de que cambies tu imagen. Asistirás a una fiesta donde serás el centro de atención y conocerás alguien muy especial.

Dinero: Si sigues derrochando tu dinero, nunca ahorrarás nada. Sé más medido y consciente al momento de comprar.

Libra

Te harán un obsequio que te deslumbrará. Te alegrará saber que hay alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.

Salud: Enfócate en tu futuro y en los grandes cambios que se avecinan. Si sigues mirando al pasado, te perderás lo que vendrá.

Amor: Las discusiones de los últimos tiempos han servido para que la pareja se una más. Ahora sí que nadie podrá separarlos.

Dinero: Si dudas a la hora de invertir tu dinero, consulta a gente idónea. No sigas los consejos de quienes buscan beneficiarse de ti.

Escorpio

La presencia de Júpiter en tu signo te permitirá crecer. Día perfecto para los afectos y para los apremios económicos.

Salud: Tranquilidad y paz interior son dos cosas que tú no conoces. Sería bueno que te dediques a hacer yoga o meditación.

Amor: La relación que tienes es muy sincera. Pero lamentablemente el tiempo y la rutina harán estragos en la pareja.

Dinero: El ambiente laboral está tenso y no te conviene involucrarte en pleitos. Mejor, guárdate tus opiniones para otro momento.

Sagitario

El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.

Salud: No solo es necesario tener conocimientos sobre un tópico en particular. En el mundo de los negocios de hoy es necesario aparentarlo también.

Amor: Sentirás el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído. No mires atrás y sigue adelante.

Dinero: Utiliza tu tiempo libre para comenzar a hacer estimativos de cuanto ganarías con ese ingreso extra que tienes en mente.

Horóscopo astrología signo signos zodíaco numerología (1)
Hor&oacute;scopo

Horóscopo

Capricornio

No podrás mantener el estilo de vida que estás llevando por mucho más tiempo. Comienza a percatarte de las advertencias.

Salud: Llegarás a la conclusión de que la mejor manera de llegar a puntos positivos en la relación es siempre a través del diálogo abierto en la pareja.

Amor: Encontrarás al amor en el lugar menos buscado en el día de hoy. Aun así, sé muy cuidadoso con tus sentimientos.

Dinero: Tus constantes decepciones en las actividades que amas están comenzando a hacerte sentir que no estás hecho para ellas.

Acuario

Hoy es una jornada más que ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. Aprovecha el día.

Salud: Dale más importancia a tus criterios profesionales que a lo que opinan los demás. No te dejes influenciar por las ideas ajenas.

Amor: La belleza no siempre viene de la mano de la inteligencia. Evalúa qué aspecto te importa más de esa persona que conociste.

Dinero: No te dejes manipular por los consejos de un superior. Tendrá más experiencia que tú, pero en este caso está equivocado.

Piscis

Las buenas noticias brillarán por su ausencia. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años.

Salud: Rodéate solamente de aquellas personas que saben guardar tus secretos. Es mejor tener pocos amigos, pero de los buenos.

Amor: Reúnes todas las condiciones necesarias para que cualquiera se rinda a tus pies, pero tu verborragia te juega en contra.

Dinero: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, las oportunidades pasan sólo una vez y deberás tomar una decisión ahora.

Horóscopo salud Amor dinero Signo
Noticias relacionadas
horoscopo del miercoles 31 de diciembre de 2025

Horóscopo del miércoles 31 de diciembre de 2025

horoscopo del martes 30 de diciembre de 2025

Horóscopo del martes 30 de diciembre de 2025

horoscopo del lunes 29 de diciembre de 2025

Horóscopo del lunes 29 de diciembre de 2025

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al domingo 28 de diciembre de 2025. Signo por signo del Zodíaco 

Horóscopo correspondiente al domingo 28 de diciembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump: Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria

Donald Trump: "Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria"

Patronato puso en marcha su ilusión

Patronato puso en marcha su ilusión

Ultimo Momento
Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump: Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria

Donald Trump: "Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria"

Patronato puso en marcha su ilusión

Patronato puso en marcha su ilusión

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Policiales
Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Ovación
Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

La provincia
Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Dejanos tu comentario