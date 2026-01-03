El horóscopo para este sábado 3 de enero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

El horóscopo para este viernes 2 de enero de 2026

Salud: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.

Amor: Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu última pareja.

Dinero: No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continúa adelante sin bajar los brazos.

Tauro

Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.

Salud: Recuerda que tu conocimiento es tu capital. Cada curso y seminario que realices está aumentando el valor de tus conocimientos.

Amor: Las dudas te embargarán sobre si has tomado la decisión correcta al terminar una relación conflictiva. No lo dudes.

Dinero: Las discusiones estarán al orden del día en la jornada de hoy. Te será imposible hacerte entender correctamente.

Géminis

Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale tu intención, pero no invadas su intimidad.

Salud: Con inteligencia y sentido común podrás hacer frente a los rumores que circulan sobre ti. No permites que nadie invente cosas falsas.

Amor: Hay una perfecta comunión en la pareja, pero surgirán diferencias por temas importantes para el futuro de la relación.

Dinero: Los problemas laborales te acosan y, por si fuera poco, la familia te reclama. Sea como sea, trata de encontrar un equilibrio.

Cáncer

Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y mirar hacia delante.

Salud: La nostalgia no te ayudará en este momento. Enfócate en lo que vendrá y apóyate en aquellos que te quieren de verdad.

Amor: Sientes que la relación va por buen camino, pero tu pareja no es sincera en sus sentimientos. Ten cuidado, juega contigo.

Dinero: El clima laboral está enrarecido desde hace unos días y hay rumores de despidos. Ten cuidado con quiénes te alías.

Leo

No temas en defender tus ideales, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y arremete.

Salud: No te obsesiones con eso de tener más tiempo para ti mismo. Necesitas trabajar, así que no te conviene ser tan haragán en tu trabajo.

Amor: Sorprende a tu pareja con una salida al cine o al teatro, la pasarán muy bien. Hace mucho tiempo que no salen juntos.

Dinero: Tu situación económica vuelve a la normalidad. Con esfuerzo y perseverancia lograste recuperarte. Disfruta el momento.

Virgo

Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.

Salud: Sientes que cargas con una gran responsabilidad sobre tus hombros. Es porque estás acostumbrado a que otros hagan todo por ti.

Amor: Es momento de que cambies tu imagen. Asistirás a una fiesta donde serás el centro de atención y conocerás alguien muy especial.

Dinero: Si sigues derrochando tu dinero, nunca ahorrarás nada. Sé más medido y consciente al momento de comprar.

Libra

Te harán un obsequio que te deslumbrará. Te alegrará saber que hay alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.

Salud: Enfócate en tu futuro y en los grandes cambios que se avecinan. Si sigues mirando al pasado, te perderás lo que vendrá.

Amor: Las discusiones de los últimos tiempos han servido para que la pareja se una más. Ahora sí que nadie podrá separarlos.

Dinero: Si dudas a la hora de invertir tu dinero, consulta a gente idónea. No sigas los consejos de quienes buscan beneficiarse de ti.

Escorpio

La presencia de Júpiter en tu signo te permitirá crecer. Día perfecto para los afectos y para los apremios económicos.

Salud: Tranquilidad y paz interior son dos cosas que tú no conoces. Sería bueno que te dediques a hacer yoga o meditación.

Amor: La relación que tienes es muy sincera. Pero lamentablemente el tiempo y la rutina harán estragos en la pareja.

Dinero: El ambiente laboral está tenso y no te conviene involucrarte en pleitos. Mejor, guárdate tus opiniones para otro momento.

Sagitario

El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.

Salud: No solo es necesario tener conocimientos sobre un tópico en particular. En el mundo de los negocios de hoy es necesario aparentarlo también.

Amor: Sentirás el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído. No mires atrás y sigue adelante.

Dinero: Utiliza tu tiempo libre para comenzar a hacer estimativos de cuanto ganarías con ese ingreso extra que tienes en mente.

Horóscopo astrología signo signos zodíaco numerología (1) Horóscopo

Capricornio

No podrás mantener el estilo de vida que estás llevando por mucho más tiempo. Comienza a percatarte de las advertencias.

Salud: Llegarás a la conclusión de que la mejor manera de llegar a puntos positivos en la relación es siempre a través del diálogo abierto en la pareja.

Amor: Encontrarás al amor en el lugar menos buscado en el día de hoy. Aun así, sé muy cuidadoso con tus sentimientos.

Dinero: Tus constantes decepciones en las actividades que amas están comenzando a hacerte sentir que no estás hecho para ellas.

Acuario

Hoy es una jornada más que ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. Aprovecha el día.

Salud: Dale más importancia a tus criterios profesionales que a lo que opinan los demás. No te dejes influenciar por las ideas ajenas.

Amor: La belleza no siempre viene de la mano de la inteligencia. Evalúa qué aspecto te importa más de esa persona que conociste.

Dinero: No te dejes manipular por los consejos de un superior. Tendrá más experiencia que tú, pero en este caso está equivocado.

Piscis

Las buenas noticias brillarán por su ausencia. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años.

Salud: Rodéate solamente de aquellas personas que saben guardar tus secretos. Es mejor tener pocos amigos, pero de los buenos.

Amor: Reúnes todas las condiciones necesarias para que cualquiera se rinda a tus pies, pero tu verborragia te juega en contra.

Dinero: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, las oportunidades pasan sólo una vez y deberás tomar una decisión ahora.