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El horóscopo para este jueves 11 de junio

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

11 de junio 2026 · 07:41hs
El horóscopo para este jueves 11 de junio

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

En el amor, fase de contradicciones. Controle los gastos, se presentan imprevistos. Sus expectativas profesionales se verán cumplidas. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No es su mejor etapa en pareja, pero todo pasará. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte. No se automedique, vaya a su consulta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Va a vivir el amor intensamente. Se está gastando el dinero a lo loco, ya es hora de parar. Su progreso profesional no tiene freno. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No pierda el tiempo con personas a las que no interesa. Mal momento para derrochar su dinero. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Vida sentimental muy placentera. En los negocios, tome sus propias decisiones. Mucho trabajo extra, no debe dudar en pedir ayuda. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

LEER MÁS: El horóscopo para este miércoles 10 de junio

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. No hay acontecimientos especiales en relación con el dinero. En su empresa, hoy será un día árido, paciencia. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Reforzará los lazos amorosos y de amistad. No tire la casa por la ventana si vienen amigos de fuera. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El entendimiento con su pareja cada vez es mayor. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Su imagen se está deteriorando entre sus compañeros. Vaya al médico, necesita un chequeo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Abra la puerta a la felicidad, diga sí al amor. No abuse económicamente de su familia. Establezca alianzas en su círculo profesional. Mejorará su tono vital y su humor.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El tren del amor no es fácil que pase dos veces, súbase. Amenazan gastos imprevistos. Deseará dar una buena impresión a sus superiores. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. No es buen momento para gastar. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Las comidas copiosas terminan en malas digestiones.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. Tenga cuidado con los despistes laborales. Descanse hasta recuperarse del cansancio acumulado.

Horóscopo Signo junio
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