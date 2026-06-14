Los nippnes igualaron 2 a 2 con un gol a dos minutos del final. Van Dijk y Summerville marcaron para la Naranja, mientras que Nakamura y Ogawa anotaron para Japón.

Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. En el Dallas Stadium, neerlandeses y japoneses igualaron 2 a 2 en un encuentro cambiante, con emociones en el complemento y un empate agónico del conjunto asiático cuando parecía que la Naranja se llevaba los tres puntos.

Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Ronald Koeman asumió el protagonismo a partir de la posesión de la pelota. Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders manejaron los tiempos del encuentro, mientras que Donyell Malen y Cody Gakpo intentaban romper la férrea estructura defensiva japonesa. Sin embargo, el conjunto asiático, conducido por Hajime Moriyasu, se mostró ordenado, compacto y apostó a los contragolpes para generar peligro.

La primera ocasión clara fue para Países Bajos a los tres minutos, cuando Malen recibió dentro del área y obligó a una buena intervención del arquero Zion Suzuki. Japón respondió con una llegada de Daizen Maeda que no logró conectar un centro rasante y más tarde con un remate de Keito Nakamura que se fue por encima del travesaño. A pesar del dominio territorial europeo, las situaciones escasearon y el primer tiempo se cerró con un justo 0 a 0.

Japón rescató un empate agónico ante Países Bajos

paises bajos japon 1 Japón rescató un empate agónico ante Países Bajos.

El complemento comenzó con una intensidad completamente diferente. Apenas a los cinco minutos de la reanudación, Virgil van Dijk aprovechó un centro desde la derecha y se elevó más que todos para conectar un cabezazo letal que dejó sin respuestas a Suzuki. El capitán neerlandés rompió el cero y parecía encaminar una victoria para los europeos.

Sin embargo, Japón reaccionó rápidamente. A los 56 minutos, Keito Nakamura recibió en la puerta del área y sacó un remate bajo y esquinado que sorprendió a Bart Verbruggen para establecer el 1 a 1. El gol revitalizó a los asiáticos, que comenzaron a animarse más en ataque y equilibraron el trámite. Cuando el encuentro parecía ingresar en una etapa de paridad absoluta, apareció una nueva individualidad neerlandesa. A los 63 minutos, Crysencio Summerville tomó la pelota sobre la derecha, encaró hacia el centro y sacó un potente disparo que se transformó en el 2 a 1.

Con la ventaja recuperada, Koeman movió el banco para sostener el resultado. Ingresaron Memphis Depay, Teun Koopmeiners y Quinten Timber, mientras que Japón respondió con las entradas de Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara y Kki Ogawa para buscar mayor profundidad ofensiva. Los cambios le dieron resultado al conjunto asiático, que empezó a generar situaciones. A los 79 minutos, Sugawara estuvo muy cerca de empatar, pero Verbruggen respondió con una gran atajada para mantener la ventaja de su selección.

Cuando el triunfo neerlandés parecía asegurado, Japón encontró premio a su insistencia. A los 88 minutos, un tiro de esquina desde la derecha encontró la cabeza de Kki Ogawa dentro del área. El balón se desvió en Daichi Kamada y descolocó a Verbruggen para transformarse en el 2 a 2 definitivo. En los minutos finales ambos buscaron desnivelar, pero el marcador ya no se movió.

El empate dejó sensaciones encontradas. Países Bajos lamentó haber dejado escapar una victoria que tenía en sus manos a pocos minutos del cierre, mientras que Japón celebró una reacción que le permitió sumar un punto valioso ante uno de los candidatos del grupo. Así, ambos comenzaron su camino en el Mundial 2026 con una igualdad que mantiene abierto el Grupo F de cara a las próximas jornadas.