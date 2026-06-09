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El horóscopo para este martes 9 de junio

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

9 de junio 2026 · 07:57hs
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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No se complique la vida con una nueva relación. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Fuerte como un roble, pero le van a molestar las muelas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las amistades superfluas no le beneficiarán nada. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Ante la avalancha de trabajo, intente calmarse para no fallar. Debe dormir más, tómeselo en serio.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. En asuntos laborales no le puede ir mejor. Disfrute de esa energía que posee.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Buen día para empezar una nueva etapa profesional. Si utiliza un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Su economía deja mucho que desear. Reanude el trabajo que hace tiempo tiene paralizado. Lleno de energía para hacer un montón de actividades.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 8 de junio

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No está solo ante la adversidad, sus seres queridos lo apoyan. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. Sus habilidades sociales le proporcionarán un buen empleo. Pruebe con las técnicas de relajación orientales.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Visita de un amor o un amigo que vive fuera de la ciudad. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Algo repercutirá en su estatus dentro del trabajo. Si consigue quererse más se encontrará estupendamente.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En el amor, no atraviesa su mejor momento. Planifique un futuro económico estable y seguro. Sus jefes le necesitan por su capacidad para relacionarse. Día propicio para dejar ese vicio que afecta a su salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Bache económico superado. Está tranquilo gracias a la buena marcha del trabajo. Aparece un problema leve con las articulaciones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Por fin se va a acercar esa persona que le interesa. De dinero, la estabilidad manda. Muestre solidaridad con un compañero. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Una relación del pasado trata de interferir en la actual. Puede adquirir bienes de valor, como joyas, o un coche. Evite que el trabajo se acumule. Cuide su salud de la mejor forma posible.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Estará atento con su gente, a la que hará muy feliz. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tiene falta de ejercicio, así que decídase y haga algo.

Horóscopo Signo junio
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