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Horóscopo del sábado 13 de junio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 13 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodiáco.

13 de junio 2026 · 07:36hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 13 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros  en el Zodiáco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 13 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros  en el Zodiáco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 13 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodiáco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Llegan gastos imprevistos que desestabilizarán sus planes. No sea tan conformista en el trabajo, trate de superarse. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Debe limar asperezas con su pareja. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Su ambición desmedida le creará problemas laborales. Nada escapa a su control respecto a la salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si tiene una relación tormentosa, deje pasar un tiempo. Obtendrá grandes beneficios económicos. Haga valer sus derechos en el trabajo. Atención a los dolores de cabeza, consulte al médico.

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Horóscopo

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CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si está solo, disfrutará de una aventura sentimental. Una ayuda inesperada le saca del agobio económico. Quizá surja un viaje relacionado con el trabajo. Estará en plena forma.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Deberá hacer un esfuerzo de comprensión afectiva. Su actual equilibrio económico se ve amenazado. Evite cualquier enfrentamiento en el trabajo. No se relaje tanto y póngase en forma.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Su capacidad de trabajo será la envidia de sus compañeros. Estado de buen humor.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Jornada estupenda para el amor. Hoy es un buen día para cerrar un sustancioso negocio. Oportunidades para demostrar su valía en el trabajo. Su cabeza estará más sensible que de costumbre.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Su intuición le ayuda a alcanzar el éxito económico. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.

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SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Frialdad y distanciamiento con su pareja. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Tanta responsabilidad merma su salud, dosifíquese.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si choca mucho con la gente busque una explicación. Sacará un buen pellizco contrastando las ofertas bancarias. Sus compañeros no comparten su nuevo proyecto. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día complicado en el entorno familiar. Precaución a la hora de gastar. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. Refuerce su sistema inmunológico.

Hay cierto desgaste en su relación de pareja. Si está pensando en pedir un préstamo, espere unos días. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. Delicado de salud y sensible a nivel emocional.

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