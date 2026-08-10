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Horóscopo del lunes 10 de agosto de 2026

Astrología. Este es Horóscopo correspondiente al lunes 10 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

10 de agosto 2026 · 08:44hs
Astrología. Este es Horóscopo correspondiente al lunes 10 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es Horóscopo correspondiente al lunes 10 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es Horóscopo del lunes 10 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 9 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del domingo 9 de agosto de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 8 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del sábado 8 de agosto de 2026

No quiera huir de su pareja, afronte los problemas. No es buen momento para hacer compras. Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo. Duerma y descanse más.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La familia le va a tener bastante pendiente de ella. Para evitar problemas, controle los gastos. Logre la confianza de compañeros y superiores. La alegría dominará su carácter y marcará un nuevo ritmo de vida.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. No se deje absorber por el trabajo. Su aparato circulatorio necesita más cuidados.

Horóscopo

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CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Vigile el presupuesto que tiene destinado al hogar. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Si tiene los nervios a flor de piel, tome tila.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Las peleas sin fundamento le alejan de su pareja. Respecto al dinero, hoy llega un golpe de suerte. Le ofrecerán un ascenso. En plena forma, va recuperando las ganas de hacer cosas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su pareja le hará sentir que es la persona de sus sueños. Económicamente, todo va muy bien. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Diga a quien ama lo que lleva tiempo callándose. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Valore las oportunidades profesionales y decida. Su estado de salud será regular.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hoy preferirá estar solo. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Es muy querido por los suyos, a los que tanto quiere también. En los asuntos económicos todo marcha bien. Si se retrasan sus proyectos profesionales, sea paciente. Con la energía que le sobra puede hacer un montón de cosas.

Horóscopo

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CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Los temas financieros requieren una pronta revisión. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Prudencia con las grasas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día complicado para su vida sentimental. Puede sufrir un pequeño bache económico. Está muy receptivo ante las novedades laborales. Puede sufrir una conjuntivitis, acuda al oftalmólogo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Pase lo que pase, trate de no discutir con su pareja, dialogue. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Día de mucha presión en la actividad laboral. Deje de creerse que es tan fuerte y descanse más.

Horóscopo Signo lunes Astrología zodíaco
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