Alan Sosa: "Hay una lejanía dirigencial importante"

El capitán de Patronato, Alan Sosa, reclamó mayor presencia de la comisión directiva. A su vez admitió que hay una deuda salarial de dos meses.

Patronato volvió a dejar puntos en el camino. El 2 a 2 ante Colegiales, por la 24ª fecha de la Primera Nacional, Zona B, prolongó una racha que ya genera preocupación : el Rojinegro acumula diez partidos sin ganar y, como consecuencia de la combinación de resultados de la jornada, terminó en zona de descenso. Pero esta vez, además del resultado, quedaron expuestas cuestiones que exceden estrictamente lo futbolístico.

Alan Sosa, arquero y capitán del Santo, fue contundente después del empate conseguido en Munro. Habló de la bronca que dejó el partido, del rendimiento del equipo y de una situación interna que, según reconoció, viene afectando al plantel. Sus declaraciones pusieron sobre la mesa la distancia existente entre los futbolistas y la dirigencia.

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El análisis del empate ante Colegiales

“Con mucha bronca. Queríamos sumar de a tres”, reconoció Sosa al analizar el encuentro. Y explicó que Patronato tuvo argumentos para quedarse con la victoria: “Hicimos un primer tiempo casi excelente, ganando todos los duelos y las segundas pelotas”.

El problema volvió a aparecer en el complemento. Como sucedió en encuentros anteriores, el equipo recibió un golpe demasiado rápido. Esta vez fue a través de un penal. “En el segundo nos pasó lo que nos viene sucediendo en los últimos partidos, donde nos convierten en los primeros cinco minutos. Esta vez fue de penal. Uno nunca quiere hacer un penal, pero se dio”, señaló.

Patronato, sin embargo, reaccionó. Después de quedar en desventaja, logró reponerse y terminó rescatando un empate que, por el contexto y la necesidad de sumar de a tres, tuvo gusto a poco. Para Sosa, al menos, hubo una señal positiva: “El equipo mostró carácter y se repuso a una situación compleja, ir perdiendo en una cancha muy difícil donde pasaba todo muy rápido. Lo positivo es que el equipo mostró otra cara a pesar de estar golpeados”.

Delfina Silva

La crítica de Alan Sosa a la comisión directiva

Pero el capitán no se quedó solamente con el análisis futbolístico. En un momento delicado para Patronato, decidió hablar de una cuestión que el plantel viene reclamando desde hace semanas.

“En la semana se habló mucho que teníamos que estar todos juntos. Hay una realidad: hoy solamente están juntos el plantel y el cuerpo técnico. Hay una lejanía dirigencial importante para con nosotros”, afirmó.

La frase no pasó inadvertida. Sosa explicó que la falta de acompañamiento se suma a una situación económica que afecta a parte del plantel. “Hace un par de semanas dije que Patronato necesita que estemos todos juntos y no está pasando eso. Falta todavía y te das cuenta que este equipo quiere un poco más”, sostuvo.

Luego fue todavía más específico. Consultado sobre cómo impacta esa distancia con los dirigentes, manifestó: “Estar en el día a día, que se digan cosas correctas. Hoy gran parte del plantel no cobró mayo y junio no apareció”.

La situación, según el arquero, tiene un impacto mayor entre los futbolistas más jóvenes. “Hay chicos jóvenes que tienen sus primeros contratos y estar dos meses abajo es difícil para el día a día. Tratamos de estar cerca, pero se tienen que resolver muchas cosas porque uno trata de dar lo mejor adentro y a veces no alcanza”, expresó.

Sosa también asumió su cuota de responsabilidad: “Yo me hago responsable, he fallado en su momento, pero hoy el equipo lo da todo y quizás ese detalle no está bueno”.

Las palabras del capitán también permitieron comprender una decisión que había llamado la atención después del empate ante Quilmes. Luego de aquel encuentro, el plantel decidió no brindar declaraciones ante la prensa. Sosa explicó que fue una determinación colectiva.

“Fue decisión del grupo. Salir a hablar fue quizás cuidar al club y a la institución porque uno podía decir una locura en caliente. Cuidamos los intereses del club y por eso suspendimos la atención a la prensa”, explicó.

El arquero remarcó que, pese a las dificultades, el vestuario permanece unido. “El grupo está muy unido, pero necesita apoyo”, aseguró. Y agregó: “Siempre prioricé la paz y el diálogo, pero a veces el diálogo no funciona. Por eso hay que salir a aclarar estas cosas para que el plantel no se vea afectado también”.

Preocupación en Patronato

El mensaje fue claro: puertas adentro existe preocupación, aunque hacia afuera el equipo intenta que esas dificultades no condicionen su rendimiento. “Parece que no pasa nada y puertas para adentro se sufre, pero Patronato es un club grande y tenemos que representarlo de la mejor manera partido tras partido”, manifestó.

El calendario tampoco ofrece demasiado margen. El Santo afrontará una seguidilla de partidos en un momento en el que necesita cortar cuanto antes la racha negativa y abandonar la zona de descenso. “Ojalá podamos sacar resultados positivos para salir de esta situación que no nos gusta”, deseó.

Sosa sabe que sus declaraciones pueden generar ruido en la dirigencia, pero entendió que era necesario expresarse. “Es un momento donde tenemos que estar todos unidos y este plantel es muy piola. Siempre está abierto a la charla, la espera. Comprende la situación del país, pero no comprende la mala comunicación y el desapego”, sostuvo.

En ese sentido, el capitán buscó dejar en claro que el reclamo no apunta a excusar el rendimiento deportivo. El plantel sabe que la obligación es competir y conseguir resultados. “Sabemos que la gente quiere resultados. Le pedimos disculpas porque el hincha de Patronato está sufriendo mucho, pero puertas para adentro también estamos sufriendo”, expresó.

Y lanzó una frase que sintetizó el sentimiento del grupo: “Cuando salimos a la cancha nos olvidamos si nos deben, si van o no van los dirigentes. Los pibes nos tiramos de cabeza por la camiseta que representamos. No estamos en un club chico. Es importante que se sepa”.

En lo estrictamente futbolístico, el capitán también consideró que Patronato está pagando caro su falta de contundencia. “Era para ir ganando 2 o 3 a 0 en el primer tiempo. El rival juega, ellos tienen un gran arquero y fue figura”, analizó.

También respaldó a Emilio Di Fulvio, señalado por algunos de los episodios defensivos del encuentro: “Hizo casi un partido excelente. No merecía que le pase lo que sucedió en el segundo gol”.

Para Sosa, la solución deberá aparecer dentro de la cancha, aunque entiende que para conseguirla Patronato necesita recuperar a todos sus futbolistas y, sobre todo, cerrar filas. “Las situaciones las tuvimos. Ahora se viene una seguidilla de partidos interesantes donde tenemos que estar todos juntos y recuperar a todos los chicos que terminaron bastante golpeados y prepararnos para lo que viene, que será bastante duro”, concluyó.

Patronato se fue de Munro con otro empate, pero también con una certeza: la crisis ya no es solamente futbolística. El Rojinegro lleva diez fechas sin ganar, cayó en zona de descenso y atraviesa dificultades económicas e institucionales que el propio capitán decidió poner sobre la mesa. Ahora deberá transformar el reclamo en reacción y los discursos en resultados. Porque el margen se achica y la tabla ya no admite demasiadas concesiones