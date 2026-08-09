El piloto de Rivera ganó la final de invitados de Clase 3 junto al Renault Clio de Felipe Martini y Mariano Werner fue 17° tras una gran remontada.

La cuarta edición de la “Carrera de los 300 Pilotos” del Turismo Pista tuvo una definición vibrante en el autódromo de San Nicolás. Germán Todino se impuso en la final de invitados de la Clase 3 con el Renault Clio de Felipe Martini, mientras que el entrerriano Mariano Werner protagonizó una gran remontada y terminó en el 17° lugar.

Germán Todino tuvo su revancha. Un año después de aquella definición que lo tuvo peleando por la victoria entre varios autos en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, el piloto de Rivera volvió a ser protagonista y esta vez pudo quedarse con el triunfo.

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A bordo del Renault Clio de Felipe Martini, Todino protagonizó una gran primera vuelta y se metió rápidamente en la pelea por la punta. Superó a Lucas Vicino y Mauricio Lambiris para quedar al frente y, desde entonces, construyó una victoria que terminó siendo contundente.

Vicino, con el Toyota Etios de Franco Fauret, fue segundo, mientras que Nicolás Moscardini completó el podio con el auto de Federico Hermida Alonso.

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

La competencia tuvo también una importante participación entrerriana. Mariano Werner compartió el Toyota Etios de Marcos Flores y protagonizó una de las remontadas destacadas de la jornada. El piloto paranaense largó desde el puesto 36 y avanzó nada menos que 19 posiciones para recibir la bandera a cuadros en el 17° lugar.

También se destacó la actuación de Agustín Canapino, quien condujo el Chevrolet Onix de su hermano Matías. El arrecifeño avanzó rápidamente durante los primeros giros, aunque luego perdió rendimiento producto del peso del auto y de los inconvenientes que tuvo durante el fin de semana.

Con el resultado, Matías Canapino continúa como líder del campeonato de Clase 3 con 189 puntos, aunque Federico Hermida Alonso quedó muy cerca, con 186. Felipe Martini, beneficiado por la victoria de su invitado, se ubica tercero con 167 unidades, aunque todavía necesita conseguir un triunfo como piloto titular para cumplir con el requisito reglamentario.

Clase 2

La final de invitados de la Clase 2 quedó en manos de Matías Quaglia, quien llevó hasta la victoria al Volkswagen de Matías Clapier. El piloto tomó rápidamente el liderazgo y consiguió defenderlo en los distintos relanzamientos que tuvo la competencia.

La carrera estuvo marcada por dos neutralizaciones y finalizó cuando se alcanzó el tiempo máximo reglamentario de 20 minutos, con diez vueltas completadas de las 12 previstas.

Tomás Fineschi, con el Fiat de Juan Cruz Paulides, terminó segundo después de largar octavo, mientras que Alexis Sangoy, con el auto de Carlos Bula, completó el podio. Joaquín Melo y Matías Fernández cerraron los cinco primeros.

Clase 1

La definición de la Clase 1 tuvo un desenlace inesperado. Emiliano Juez fue el primero en cruzar la bandera a cuadros con el Fiat Uno de Nicolás Astorgano, pero recibió una sanción por un toque con Carlos Longhi durante la última vuelta.

Así, la victoria quedó en manos de Nicolás González, quien había terminado segundo en pista con el Fiat Uno de Lucio Rodríguez. Longhi quedó segundo y Juez fue finalmente tercero.

El triunfo significó además el regreso de González a lo más alto del automovilismo nacional después de casi 11 años. Su última victoria había sido el 20 de septiembre de 2015 en San Luis, cuando competía en el TC Pista.