El horóscopo para este miércoles 22 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este lunes 20 de octubre de 2025

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Día idóneo para las inversiones. Si no tiene trabajo, salir al extranjero puede ser una opción. Preo­cupado por su silueta aprenderá a alimentarse.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Disfrutará de sus seres queridos. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad. Debe abandonar sus malos hábitos alimenticios.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada. Los asuntos económicos se resuelven a su favor. Tanto jefes como compañeros le van a agradecer su innovación. Realmente tiene más fortaleza de la que piensa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Abra su corazón al amor, le irá bien. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. No vaya de un trabajo a otro con indecisión. Las preocupaciones le harán creer que está enfermo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. No tome decisiones económicas a la ligera. Recibirá una importante oferta de trabajo. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Apuros económicos provocados por una sanción. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. Moderación con la ingesta de alcohol.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buen día para arreglar sus diferencias familiares. Dispone de dinero suficiente para permitirse alguna inversión. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. Los nervios se adueñan de toda su energía.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Esa persona que le quita el sueño le corresponde. Va a encontrar nuevas maneras de obtener dinero. Descubrirá que cometió un error en el trabajo. Si desea dejar de fumar, este es el momento.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su corazón tiene mayor capacidad de amar de la que imagina. Podrá permitirse ese capricho que tanta ilusión le hace. No dude en ayudar al compañero que se lo pida. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Cuidado con los excesos en los gastos. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Posibles problemas en el trabajo. La lectura ayuda a aclarar la mente.