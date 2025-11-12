El horóscopo para este miércoles 12 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este lunes 10 de noviembre de 2025

El horóscopo para este martes 11 de noviembre de 2025

Buen día para comenzar una nueva amistad. Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede permitirse. No favorezca situaciones conflictivas en su empresa. Irradia vitalidad por los cuatro costados.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las escenas de celos deterioran su relación. Disfrute de su dinero sin reparos. Le sobra energía para afrontar su trabajo. La música y la lectura son buenas medicinas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los astros siguen de su parte, surgirán amores exóticos. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Sea prudente, evite los enfrentamientos con sus superiores. Controle el nerviosismo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Feliz y enamorado de su pareja. Dirija sus esfuerzos a economizar todo lo posible. Día estupendo en el ámbito laboral. El ejercicio físico alivia tensiones.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No mezcle a la familia con el amor. Irá bien todo lo relacionado con inversiones. Energía renovada que le hará trabajar con más agrado. Puede sufrir mareos por las cervicales.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su buena disposición logrará una situación feliz con su pareja. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Las prisas no deben restar calidad a su trabajo. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Manténgase al margen de discusiones familiares. No tendrá ningún problema económico. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No desaproveche la oportunidad que esa amistad le brinda. Los astros miman su economía. Oportunidad de concretar proyectos en su trabajo. Mejorará mucho su estado de ánimo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Aprenda a relacionarse, no rechace ninguna invitación. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Busque una actividad que le permita canalizar sus tensiones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Modere su actual tendencia consumista. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Si padece dolores de huesos, protéjase de la humedad.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El tren del amor no es fácil que pase dos veces, súbase. Buenas oportunidades económicas. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Día de buena salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Los asuntos económicos permanecen en punto muerto. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Haga ejercicio para desfogarse y poder dormir mejor.