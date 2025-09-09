Uno Entre Rios | Ovación | Chile

Chile empató con Uruguay y quedó última en las Eliminatorias

Chile, afuera del Mundial 2026 hace varias fechas, y la Celeste de Marcelo Bielsa, con ticket picado a la Copa del Mundo, igualaron 0-0 en Santiago.

9 de septiembre 2025 · 22:56hs
Chile no pudo terminar con un triunfo la clasificación.

Chile no pudo terminar con un triunfo la clasificación.

A pesar de que los destinos de ambos equipos ya estaban sentenciados, Chile, que quedó afuera de la próxima Copa del Mundo, y Uruguay, con pasaje sellado rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, igualaron sin goles -y prácticamente sin emociones- en el estadio Nacional de Santiago, en el marco de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Santiago Mele, arquero de la Celeste, fue la figura del encuentro por sus intervenciones.

Cómo quedaron Chile y Uruguay

Ahora, los dirigidos por Marcelo Bielsa comenzarán a prepararse de cara a la gran cita de mediados del año que viene, mientras que la Roja, actualmente comandada por Nicolás Córdova, pensará en el rearmado del plantel y en los amistosos de las siguientes fechas FIFA.

