Chile empató con Uruguay y quedó última en las Eliminatorias

A pesar de que los destinos de ambos equipos ya estaban sentenciados, Chile, que quedó afuera de la próxima Copa del Mundo, y Uruguay, con pasaje sellado rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, igualaron sin goles -y prácticamente sin emociones- en el estadio Nacional de Santiago, en el marco de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Santiago Mele, arquero de la Celeste, fue la figura del encuentro por sus intervenciones.