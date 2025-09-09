San José: una motociclista con lesiones graves El choque frontal se produjo en San José e involucró a un Ford Eco Sport y una moto Gilera Smash 110CC. La motociclista sufrió lesiones graves en el cráneo 9 de septiembre 2025 · 12:44hs

En la noche del lunes se produjo un accidente de tránsito en inmediaciones de calles Mitre y José Favre, de la ciudad de San José, lo que motivó la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

El siniestro involucró a un vehículo Ford Eco Sport, que circulaba por calle Mitre en dirección Sur a Norte, el cual al momento en que el conductor intentó girar hacia calle José Favre, por motivos que se tratan de establecer, fue colisionado por una motocicleta Gilera Smash 110CC, que se desplazaba en sentido contrario.

San José motociclista Como consecuencia de la colisión, la conductora del rodado de menor porte fue trasladada de urgencia al Hospital San José y luego derivada al Sanatorio Colón, donde se le diagnosticaron lesiones graves, específicamente fracturas en diversas zonas del cráneo y otros daños severos.