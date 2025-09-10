Marcos Molinari tras la consagración de Echagüe: "Las chicas jugaron en un gran nivel"

Marcos Molinari destacó lo logrado por sus dirigidas pese a que la institución no cuenta con la infraestructura necesaria para un trabajo óptimo.

El vóley de Echagüe atraviesa un gran momento y esto se vio reflejado el pasado fin de semana, con la consagración en la Liga Provincial Femenina Sub18. El equipo conducido por Marcos Molinari ganó con autoridad sus cinco partidos de la Copa de Oro –que se disputó en Paraná– y levantaron el trofeo ante su gente.

Después de los festejos, UNO se comunicó con el entrenador, quien compartió sus sensaciones tras la coronación.

—Tuvieron una Copa de Oro impecable, sin ceder ni un set. ¿Esperaban una consagración así?

—Siempre trabajamos para llegar bien a los torneos y ganarlos, y en esta oportunidad realmente nos salió todo bien. En la primera fecha no nos había ido muy bien, ya que finalizamos cuartos; en la segunda repuntamos y quedamos primeros, por lo que nos reposicionamos. A la Copa de Oro la disputamos los cuatro primeros de la costa del Paraná y los cuatro primeros de la costa del Uruguay. En la definición nos fue muy bien y no perdimos ni un set contra grandes rivales. Las chicas jugaron en un gran nivel.

—Supieron recuperarse tras la primera fecha y llegar a lo más alto. Eso habla de un equipo que también tiene carácter...

—Lo que nos pasó en esa oportunidad fue por lo siguiente: muchas de nuestras jugadoras participan de la Liga Nacional, por lo que le dedican mucho tiempo de su preparación entre diciembre y febrero. Y luego, para la época en la que se disputa esa fecha, se baja la intensidad. Es algo normal para nosotros a mitad de año, porque es imposible mantener el mismo nivel competitivo durante todo el año. Luego en el segundo semestre nos metemos de lleno en las competencias. En octubre tendremos las finales con la Primera. No dejamos de competir nunca, ya que participamos en la Liga Santafesina también, con al menos dos partidos todas las semanas. Es un plantel bastante largo, con el que se puede ir rotando, lo cual significa una ventaja sobre los otros equipos.

Echague campeon Echagüe ganó los cinco partidos de la Copa de Oro sin ceder ni un solo set. NG Digital

—¿Participar en la Liga Argentina les permite sacar mucha ventaja en el ámbito local?

—Sin dudas. Participamos de la Liga con jugadoras nuestras y pocos refuerzos, por lo que ellas tienen ese roce que les permite marcar una diferencia en estos otros torneos. Y más en las categorías formativas. Cuando jugamos en Santa Fe, en Primera le podemos competir a Villa Dora o Banco, que son dos equipos muy duros que participan en certámenes nacionales. Lo mismo con La Armonía, que juega A2, o San José, que está en la A1, con quienes estamos parejos.

—El trabajo a mediano plazo continúa con estas chicas...

—Sí y con ellas intentaremos ir a la Copa Argentina, que se disputará en noviembre en Chapadmalal. Es un torneo fuertísimo para la categoría del que participan los dos mejores de la provincia. Es muy costoso y estamos tratando de juntar el dinero necesario para que las chicas puedan participar. El año pasado perdimos en cuartos de final, jugando un muy buen nivel de vóley ante los mejores del país y queremos ir por más.

Marcos Molinari habló de la falta de espacio

Marcos Molinari Marcos Molinari destacó lo logrado por sus dirigidas pese a que la institución no cuenta con la infraestructura necesaria para un trabajo óptimo.

Molinari resaltó el apoyo de la institución, aunque también comentó que no cuentan con la infraestructura necesaria para una preparación ideal.

“No tenemos lugar físico en el club, ya que hay una sola cancha y estadio. Tenemos una canchita chiquita y deberíamos tener un poco más de espacio, pero hoy el club no cuenta con ese espacio que necesitaríamos. De todos modos, tenemos que decirlo, trabajamos cómodos y no hemos tenido ningún problema. Contamos con una muy buena subcomisión que se esfuerza para que la disciplina crezca. Podríamos mejorar, sí, y para eso estamos trabajando. Con más espacio podríamos recibir y formar más jugadoras, lo cual haría crecer el semillero del club”, reflexionó

Luego, acotó: “Hablo con los dirigentes y les remarco cómo nos va tan bien en las condiciones que tenemos. Si tuviéramos más espacio nos iría muchísimo mejor. Le ganamos a Provincial de Rosario, que cuenta con cinco canchas para trabajar. Ojalá podamos mejorar en ese aspecto”.