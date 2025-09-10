Jóvenes Pordioseros habló de su presentación en Limbo Pub

El jueves 11, Jóvenes Pordioseros se presentará en Limbo Pub, Paraná, con un show que busca reunir a fanáticos de la banda tras más de dos décadas de trayectoria

El jueves 11, Jóvenes Pordioseros se presentará a las 21 en Limbo Pub , Paraná, en un show que busca reunir a fanáticos de la banda tras más de dos décadas de trayectoria. Las entradas están disponibles en Ticketway.com.ar y los seguidores de Entre Ríos se preparan para disfrutar de un recital que tendrá clásicos históricos y temas recientes.

En diálogo con UNO , Germán Drago, guitarrista de la banda, destacó la importancia de reencontrarse con el público entrerriano. “Nos encanta Entre Ríos. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de nuestra carrera y en esta ocasión nos van a acompañar chicos de Hijos de la Noche. La idea siempre es pasarla bien, reencontrarnos con amistades y dar una buena muestra del repertorio. Además, estamos festejando los 25 años del disco Probame, así que vamos a tocar canciones de aquella época junto con todos los clásicos de siempre”, señaló Drago.

El músico también habló sobre la evolución del sonido de la banda a lo largo de los años. “No solo cambió el sonido, sino también la formación de la banda. La actual formación lleva más de diez años junta. Hemos trabajado mucho sobre los arreglos, los encuadres y el desarrollo de las canciones. Hemos modernizado algunos aspectos de nuestro estilo, sin perder la esencia del rock’n’roll. La última canción que sacamos es Vino Tinto y ahora esperamos lanzar un disco de aniversario con artistas invitados”, explicó.

Respecto al repertorio que preparan para Paraná, Drago adelantó que cada show de la banda es único. “No usamos listas de temas. La lista se genera en el transcurso del show. Sí repasaremos muchos temas del disco de aniversario y, por supuesto, los clásicos de siempre como Descontrolado y Nunca me enseñaste. También vamos a tocar algunos covers de bandas que nos gustan, siempre con autorización”, detalló.

Finalmente, el guitarrista reflexionó sobre el lugar que ocupa Jóvenes Pordioseros dentro del rock argentino. “Somos reconocidos como una banda de rock barrial. Nos enorgullece porque todos somos chicos de barrio y transmitimos experiencias y vivencias que surgieron de allí. Esa conexión con los barrios sigue siendo una parte central de nuestra música”, afirmó.

Nuevos proyectos y clásicos

Germán también destacó la relación de la banda con sus fanáticos. “Lo más gratificante de tocar en lugares como Limbo Pub es ver cómo la gente canta, recuerda y se emociona con cada canción. Tenemos seguidores que nos acompañan desde nuestros primeros shows y verlos volver siempre es especial”, explicó.

Además, señaló que la banda sigue explorando nuevos proyectos y colaboraciones. “Estamos trabajando en canciones nuevas y proyectos conjuntos con otros artistas que admiramos. Siempre buscamos que cada show tenga algo distinto, algo que sorprenda a la audiencia y que refleje la energía que llevamos en todos estos años”, cerró Drago.

A lo largo de su carrera, el grupo ha editado varios discos, logrado reconocimiento nacional e internacional mantenido una conexión sólida con sus fanáticos. Entre sus hitos se destacan el lanzamiento del disco Probando hace 25 años, la constante incorporación de clásicos en sus shows y la realización de conciertos en distintas provincias, consolidándose como un referente del rock argentino.