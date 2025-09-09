Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Una violenta pelea entre dos familias en Concordia terminó en tragedia cuando una adolescente de 14 años apuñaló y mató a una mujer de 26.

9 de septiembre 2025 · 20:43hs
Una menor de 14 años asesinó a una vecina en una pelea en Concordia.

Una menor de 14 años asesinó a una vecina en una pelea en Concordia.

Una violenta pelea entre dos familias del noreste de Concordia terminó en tragedia este martes por la tarde, cuando una adolescente de 14 años apuñaló y mató a una mujer de 26. El hecho ocurrió cerca de las 17 en el barrio Llamarada, sobre calle Lieberman.

En ese lugar se desató una feroz confrontación entre las familias Priette y Sampietro. En medio de la trifulca se utilizaron palos y cuchillos, hasta que la menor identificada como A.E.P. asestó una puñalada en el pecho de su vecina, Jesica Noemí Bravo, hiriéndola de gravedad en la zona del corazón.

Bravo fue trasladada de urgencia por un vecino al Hospital Masvernat, pero falleció minutos más tarde pese a la asistencia médica.

La Policía intervino para restablecer el orden y confirmó la detención de una persona, sin descartar más arrestos. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir, considerando que la autora del crimen es menor de edad.

Vecinos del barrio señalaron que los enfrentamientos entre ambas familias eran de larga data y que este martes alcanzaron su punto más dramático.

