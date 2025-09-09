¡Bolivia, al repechaje! Venció a Brasil en la altura

En el estadio Municipal El Alto, Bolivia le ganó 1-0 a la Verdeamarela con gol de Terceros tras un polémico penal y sigue su camino rumbo a la Copa del Mundo.

Bolivia festejó en la altura y sueña a lo grande.

¡Bolivia clasificó al repechaje! En el estadio Municipal El Alto, le ganó este martes 1-0 a la selección de Brasil y eliminó a Venezuela del Mundial 2026. El autor del único gol del partido fue Miguel Terceros, tras un polémico penal que el árbitro Cristián Garay Reyes cobró con ayuda del VAR. El partido estuvo condicionado por la altura, que fatigó a los dirigidos por Carlo Ancelotti. Por otro lado, la Vinotinto cayó 6-3 ante Colombia y el triunfo boliviano terminó de eliminarlo.

Los primeros minutos fueron claramente favorables al conjunto boliviano. Con la premisa de hacerle sentir el rigor de la altura a su rival, la Verde salió decidida e intento varios remates, aunque el más peligroso fue obra de Luis Haquín y desactivado por Alisson .

Pasado el cuarto de hora, Alisson volvió a responder para evitar la caída de su valla. Miguel Terceros se filtró por la banda derecha, se acomodó y sacó un fuerte remate al primer palo, pero el arquero brasileño tapó y mandó la pelota al tiro de esquina.

Luego de eso, las acciones carecieron de intensidad, lo que atentó contra las posibilidades claras de gol en ambos equipos. Brasil, por su parte, aprovechó cada momento para hacer lento el juego y poder sortear los efectos de los más de 4000 metros de altura.

Sin embargo, sobre el final de la primera etapa, el árbitro, Cristian Garay sancionó un penal a instancias del VAR. El juez consideró que Bruno Guimarães cometió una infracción dentro del área sobre Roberto Fernández.

El encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos fue Terceros. Con un fuerte remate, el extremo con el número 7 en su espalda estableció el 1-0 en la noche de El Alto.

Ya en el complemento, el Carlo Ancelotti realizó modificaciones y refrescó su ataque. Entraron: João Pedro, Rapinha y Estêvão, lo que le dio vitalidad al equipo brasileño.

De todos modos, Bolivia pudo salir del encierro. A los 70 minutos de juego, Robson Tome sacó un derechazo desde media distancia que obligó a Allison a poner firme sus manos y mandar la pelota por arriba del travesaño.

Poco tiempo después, Moisés Paniagua tuvo en sus pies la chance de ampliar el marcador, pero la dilapidó. El atacante su generó solo una clara ocasión, aunque definió desviado.

Cerca del final, Carmelo Algañaraz conectó un centro con su cabeza y volvió a exigir a Allison, que sacó un manotazo salvador para evitar un nuevo gol boliviano.

Los minutos finales fueron un suplicio para el conjunto boliviano y su hinchada. Brasil empujó con sus mejores armas y los obligó a retroceder en el campo. Sin embargo, no hubo más emociones y Bolivia consumó el milagro.