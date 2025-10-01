Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 1° de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

1 de octubre 2025 · 07:12hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Jornada negativa en el terreno sentimental. La felicidad no está solo en las cosas materiales. En su trabajo, estará rebosante de ideas originales. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Cuidado con las inversiones, infórmese bien. Demuestre que su trabajo es concienzudo. Disfrute más de su tiempo libre.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Su situación económica le permite ser más generoso. Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician. Cuide sus ojos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Estabilidad amorosa. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Si hace deporte, atención a las fracturas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El amor volverá a renacer en su vida. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Día excelente para el diálogo con sus compañeros. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Caerá alguien rendido a sus encantos. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. Ocasión para plantearse objetivos laborales claros. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Tendencia al desasosiego. Los problemas económicos disminuyen. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. Su cuerpo está en un momento óptimo, siga así.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Crisis emocional, revise sus sentimientos. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados. En forma, pero necesita algo de descanso.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Pasará muy buenos ratos con un viejo amigo. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Posibilidad de tener problemas intestinales.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Haga que el día de hoy sea muy especial para su pareja. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Posibilidades de que le asciendan. Salud magnífica, salga a divertirse.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Todo es positivo en el plano amoroso. Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. Le ofrecerán un viaje de trabajo, acéptelo y se alegrará. Va a tener que cuidarse más.

