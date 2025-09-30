Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

El sábado la Municipalidad de Paraná organizará un recorrido histórico por hitos culturales de la capital entrerriana. Será desde las 10.

30 de septiembre 2025 · 20:23hs
La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad.

Se realizará una caminata cultural desde la Casa de la Cultura hasta la Estación del Ferrocarril General Urquiza, el encuentro será este sábado, desde las 10. La propuesta es libre y gratuita e invita a recorrer espacios emblemáticos de Paraná.

LEER MÁS: Paraná: el Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

El recorrido organizado por la Municipalidad de Paraná

La actividad, organizada por el Museo de la Ciudad, pone en diálogo la arquitectura, la historia social y la vida cultural de la capital entrerriana a través de tres hitos: la Casa de la Cultura “Arq. Luis Félix Enría”, la Estación de Ferrocarril General Urquiza y el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas.

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

La intendenta Rosario Romero, junto a otros funcionarios, recorrió el Patito Sirirí. 

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el Patito Sirirí

Durante el siglo XIX, Paraná contó con dos grandes puertas de entrada: el puerto en el norte y el ferrocarril en el sur. Este último se transformó en un espacio clave para el arribo de inmigrantes, el movimiento de mercancías y el crecimiento urbano.

La Estación del Ferrocarril Urquiza, inaugurada en 1887 como parte del trazado del Ferrocarril Central Entrerriano, se consolidó como símbolo de modernidad y en la actualidad continúa en pie como patrimonio ferroviario vivo, testigo de la transformación de la ciudad.

La caminata también llegará a la Casa de la Cultura, construida ese mismo año por el arquitecto Bernardo Rígoli como residencia particular. En 1981, el inmueble estuvo amenazado de demolición, pero la movilización ciudadana logró preservarlo y darle un nuevo destino como espacio cultural.

Actualmente, alberga talleres, exposiciones y actividades abiertas a la comunidad, convirtiéndose en ejemplo del valor de la participación social en la defensa del patrimonio.

El recorrido finalizará en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en la antigua usina eléctrica. Restaurado y puesto en valor en las últimas décadas, en la actualidad es un espacio de referencia para las artes contemporáneas y la producción cultural independiente.

Su recuperación representa un ejemplo claro de cómo los inmuebles industriales en desuso pueden resignificarse como centros de vida cultural para la comunidad.

Con esta propuesta, el Museo de la Ciudad busca visibilizar y revalorizar los espacios culturales del sur de Paraná, una zona marcada históricamente por la llegada de inmigrantes, la expansión urbana y la vinculación con la cultura.

Municipalidad de Paraná recorrido
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná propicia el padrinazgo de espacios públicos.

La Municipalidad de Paraná propicia el padrinazgo de espacios públicos

La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas.

La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas

El secretario de Trabajo, Manuel Trancoso, y la hija del homenajeado, Claudia Rucci, descubieron la plaqueta en el salón.

Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec.

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Ver comentarios

Lo último

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos

Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos

Ultimo Momento
Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos

Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos

Cayó el consumo en agosto y quebró tendencia positiva

Cayó el consumo en agosto y quebró tendencia positiva

Newells y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Newell's y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Policiales
De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Ovación
Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Newells y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Newell's y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

Superávit récord en el balance de Boca

Superávit récord en el balance de Boca

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

La provincia
Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Dejanos tu comentario