Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

Cambiaron el nombre del salón Néstor Kirchner de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Ahora fue nombrado con el apellido del desaparecido dirigente.

El secretario de Trabajo, Manuel Trancoso, y la hija del homenajeado, Claudia Rucci, descubieron la plaqueta en el salón.

En una ceremonia cargada de simbolismo y reconocimiento a la historia del movimiento obrero argentino, el tradicional Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos fue rebautizado este lunes con el nombre de José Ignacio Rucci, histórico dirigente sindical y exsecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Trancoso , y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano , y contó con la participación de Claudia Rucci , hija del dirigente homenajeado. También asistieron numerosos representantes de sindicatos con actividad en la provincia, en un gesto que mostró unidad y compromiso con la memoria del sindicalismo argentino.

Entre las organizaciones presentes estuvieron la UPCN, Uatre, Empleados de Comercio, Asociación Bancaria, Luz y Fuerza, Sanidad, Gráficos, SMATA, Judiciales, SADOP, Sutep, Telefónicos, Sedapper, UOM, UDA, Viajantes, Dragado, SUOYEM y Petroleros, entre otras.

Durante el homenaje se descubrió una placa conmemorativa y se colocaron cuadros con fotografías históricas del sindicalismo nacional en el renovado salón, que hoy es sede clave de las negociaciones paritarias entre el Estado entrerriano y los gremios estatales y docentes.

En su discurso, el ministro Trancoso destacó que "Rucci simbolizó la defensa firme de los derechos de los trabajadores y la construcción de consensos en un contexto social y político complejo. Su liderazgo representa la identidad del sindicalismo argentino, que articula las demandas obreras con el desarrollo nacional, defiende la dignidad del trabajo y promueve acuerdos que sostienen el entramado productivo y social".

Por su parte, el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, subrayó que el cambio de nombre del salón “no solo honra su figura, sino que reafirma que cada instancia de negociación colectiva se construye sobre la visión de dirigentes como Rucci, que entendieron que la dignidad de los trabajadores se logra en la mesa de acuerdos y en la búsqueda constante de equidad”.

Claudia Rucci, visiblemente emocionada, agradeció el reconocimiento a su padre y valoró el impulso de jóvenes sindicalistas que promovieron la iniciativa: “Me hacen sentir que no todo está perdido, no solo en la justicia que debiera merecer mi padre. Hablo de que no todo está perdido en la Argentina, que hay jóvenes con capacidad de lucha que están buscando el ejemplo, que hay banderas para levantar de nuevo”.

Y concluyó con un mensaje esperanzador: “Ahí aparece la bandera de Rucci y aparece un país que, sin dudas, solo va a salir adelante con trabajo y producción. Ustedes son los que levantan la bandera por esos trabajadores".