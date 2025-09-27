El horóscopo para este sábado 27 de septiembre de 2025

Conocé tu horóscopo de hoy. Enterate todo sobre tu signo y lo que debes saber sobre amor, dinero y salud.

Conocé tu horóscopo de hoy. Enterate todo sobre tu signo y lo que debes saber sobre amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este jueves 25 de septiembre de 2025

El horóscopo para este viernes 26 de septiembre de 2025

Sentimentalmente superará todo tipo de problemas. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Creativo, lúdico y divertido, sobre todo en el amor. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Día apropiado para intensificar sus contactos profesionales. Evite las comidas muy grasas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Solamente su familia llenará el hueco de su corazón. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Consolide su posición en el trabajo. Cuidado con los riñones, evite el frío.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Amor y familia, viento en popa. No tome decisiones apresuradas en asuntos de dinero. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Un problema de oído le está provocando mareos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su pareja le hará tocar el cielo. Mal momento para arriesgar su dinero en inversiones. Su mente no está centrada, recuerde que está trabajando. Buen momento para encontrar soluciones a sus dolores.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Falta de entendimiento con la persona amada. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Fricciones entre sus compañeros, evítelas. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Logrará las conquistas amorosas que se proponga. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. El mal humor se apoderará de usted si no descansa.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su relación de pareja está llegando a la perfección. Los asuntos económicos permanecen en punto muerto. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuidado con las contracturas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sea natural, quien le interesa huye de las afectaciones. La especulación puede perjudicar su situación económica. El en trabajo resultados positivos. No dude en quedarse en casa para descansar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día agradable con los amigos y la pareja. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En el amor, vivirá momentos mágicos. Posibilidad de recibir un premio en una rifa o sorteo. Su responsabilidad profesional será recompensada. No se obsesione con ese malestar, su analítica es perfecta