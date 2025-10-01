Uno Entre Rios | Ovación | Copa del Mundo

El sorteo de la Copa del Mundo de Rugby 2027 se realizará el miércoles 3 de diciembre

El sorteo de la Copa del Mundo de Rugby 2027 será el miércoles 3 de diciembre. El torneo en Australia tendrá nuevo formato y durará seis semanas.

1 de octubre 2025 · 09:06hs
El sorteo de la Copa del Mundo de Rugby 2027 se realizará el miércoles 3 de diciembre.

El sorteo de la Copa del Mundo de Rugby 2027 se realizará el miércoles 3 de diciembre.

World Rugby anunció la fecha para el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rugby 2027, que se disputará en Australia. El evento se realizará el miércoles 3 de diciembre por la mañana, hora de Argentina, y será la primera vez que estarán confirmados los 24 equipos participantes al momento del sorteo.

El último cupo para el torneo se definirá en el Torneo de Clasificación Final, que tendrá lugar en Dubái entre sábado 8 y martes 18 de noviembre. De esta manera, todos los seleccionados conocerán a sus rivales para la fase de grupos apenas dos semanas después de concluido el proceso clasificatorio.

Confirmaron el sorteo de la Copa del Mundo de Rugby 2027

Copa del Mundo de Rugby 2027 (3).jpeg

La Rugby World Cup 2027 será la más grande de la historia, tanto por la cantidad de equipos como por la duración del torneo. Se disputará entre jueves 1º de octubre y sábado 13 de noviembre de 2027, en seis semanas de competencia de élite a lo largo y ancho de Australia. El partido inaugural se jugará en el Perth Stadium, mientras que la gran final tendrá lugar en Sídney.

Esta edición estrenará un nuevo formato que marcará un cambio significativo en la historia del torneo. El Mundial se dividirá en seis grupos de cuatro equipos cada uno, con una fase de grupos más extensa y una etapa eliminatoria ampliada. Clasificarán a octavos de final los dos mejores equipos de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros. Así, 16 equipos avanzarán a la siguiente instancia, lo que permitirá que más naciones accedan a las etapas decisivas del campeonato, elevando el nivel de competitividad y la importancia de cada partido.

Para el sorteo, se utilizará el ranking oficial de World Rugby al finalizar la ventana internacional de noviembre de 2025. Con ese criterio, se armarán cuatro bandas de seis equipos, que luego serán distribuidos por sorteo en los grupos A, B, C, D, E y F.

Los cruces de octavos de final ya están definidos en función del orden de clasificación. Los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros. Los ganadores de los Grupos E y F jugarán contra los segundos de los Grupos D y B, mientras que los segundos de los Grupos A y C se medirán ante los segundos de los Grupos E y F.

Con la reciente victoria de Chile sobre Samoa en el repechaje entre Sudamérica y el Pacífico, disputado el sábado 27 de septiembre en Viña del Mar, ya son 23 los equipos clasificados. Solo resta conocer al último seleccionado, que saldrá del repechaje final en Dubái.

La expectativa crece a medida que se acerca el sorteo y se completa el cuadro de participantes. Con un nuevo formato, más equipos y la promesa de seis semanas de rugby de primer nivel, la Copa del Mundo de 2027 se perfila como la edición más emocionante y abierta de la historia del rugby masculino.

