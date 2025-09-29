Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

De acuerdo a los primeros datos recabados en el barrio de Paraná, la víctima recibió múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo. Investigan las causas.

Un violento episodio conmocionó al barrio San Jorge de Paraná este lunes por la noche, cuando un hombre fue brutalmente atacado con un arma blanca en lo que se investiga como un posible ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 . De acuerdo a los primeros datos recabados, la víctima recibió múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo. Vecinos del lugar alertaron a la Policía tras escuchar gritos y observar al hombre herido, tendido en la vía pública.

Inmediatamente, personal policial se hizo presente en el lugar, junto con una ambulancia del servicio de emergencias 107. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internada bajo atención médica intensiva. Su estado de salud no fue oficialmente informado hasta el momento.

Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas, aunque las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación.

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía de turno, que trabaja junto a la Policía para esclarecer los motivos del violento suceso y dar con los responsables.

Fuente: @reporte100.7