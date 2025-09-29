Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

De acuerdo a los primeros datos recabados en el barrio de Paraná, la víctima recibió múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo. Investigan las causas.

29 de septiembre 2025 · 21:28hs
La persona herida en Paraná fue trasladada al hospital.

Reporte100.7

La persona herida en Paraná fue trasladada al hospital.

Un violento episodio conmocionó al barrio San Jorge de Paraná este lunes por la noche, cuando un hombre fue brutalmente atacado con un arma blanca en lo que se investiga como un posible ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 . De acuerdo a los primeros datos recabados, la víctima recibió múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo. Vecinos del lugar alertaron a la Policía tras escuchar gritos y observar al hombre herido, tendido en la vía pública.

la informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la region

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

demoran a dos hombres con replica de arma de fuego en parana

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Inmediatamente, personal policial se hizo presente en el lugar, junto con una ambulancia del servicio de emergencias 107. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internada bajo atención médica intensiva. Su estado de salud no fue oficialmente informado hasta el momento.

Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas, aunque las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación.

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía de turno, que trabaja junto a la Policía para esclarecer los motivos del violento suceso y dar con los responsables.

Fuente: @reporte100.7

Paraná San Jorge puñaladas
Noticias relacionadas
Mariano Werner con el uno bien grande en Paraná.

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

parana: renovaron la plaza heroes de malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: Si no fuese por la familia, no hubiesemos podido trabajar y crecer en el Turismo

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Franco Riva se impuso este sábado.

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ultimo Momento
Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

Policiales
Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Ovación
Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Golpe a la barra de Newells: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Golpe a la barra de Newell's: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Polémica igualdad entre Barracas Central y Belgrano

Polémica igualdad entre Barracas Central y Belgrano

La FIFA sancionó a Sudáfrica y puso en peligro su clasificación al Mundial 2026

La FIFA sancionó a Sudáfrica y puso en peligro su clasificación al Mundial 2026

La provincia
Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

Inversión histórica en seguridad: Entre Ríos equipa a su Policía, Servicio Penitenciario y Bomberos

Inversión histórica en seguridad: Entre Ríos equipa a su Policía, Servicio Penitenciario y Bomberos

La comunidad católica de Paraná celebró a San Miguel Arcángel

La comunidad católica de Paraná celebró a San Miguel Arcángel

Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional

Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional

Dejanos tu comentario