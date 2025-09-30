Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

En el encuentro de la Champions League, los fanáticos portugueses no le perdonaron a Enzo Fernández su salida a Chelsea y le arrojaron de todo en el córner.

Chelsea y Benfica se enfrentaron este martes en Stamford Bridge por la segunda fecha de la Champions League y Enzo Fernández quedó envuelto en una situación poco feliz con los hinchas de su exequipo, que lo agredieron al ir a ejecutar un córner y terminaron calmados por su propio entrenador, José Mourinho.

El cruce copero era la primera oportunidad para el argentino de volver a verse las caras con el conjunto que integró hasta principios de 2023, antes de pasar a los Blues. Al tener que acercarse a la grada el volante vio cómo los simpatizantes se paraban para gritarle, por un momento pareció interpretar que lo alentaban y hasta los aplaudió. Pero fue peor, porque comenzó a caerle una lluvia de objetos -entre ellos, botellas- que obligaron a frenar el pleito.

Embed ‼️ Hinchas de Benfica comenzaron a tirarle proyectiles a ENZO FERNÁNDEZ antes de patear un córner y JOSÉ MOURINHO tuvo que pedirles que PARARAN.



pic.twitter.com/wXuKdqzSZg https://t.co/0wzJPDJOz1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 30, 2025

Mourinho defendió al volante argentino

Mientras compañeros suyos que estaban cerca, como Marc Cucurella, no lo podían creer y pedían intervención de las autoridades, el mismo técnico portugués se fue al humo de la escena agitando los brazos con desesperación clamando por un poco de sensatez. Afortunadamente, el episodio no escaló y Enzo pudo completar los 90 minutos en cancha del triunfo de su equipo, el primero en el certamen, por 1-0 con gol en contra de Richard Ríos.

Evidentemente, los simpatizantes de Benfica aún tienen fresco el recuerdo de Fernández viajando a la Argentina sin permiso del club tras consagrarse campeón del mundo en Qatar como una forma de presión para dejar el equipo, lo que valió una sanción interna y un enfrentamiento abierto de los portugueses con Chelsea, al que acusaron de "volver loco" al jugador para tentarlo. Al final, la operación se dio en los peores términos: los británicos pagaron la cláusula de rescisión de 121 millones de euros el último día del mercado.