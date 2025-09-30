Uno Entre Rios | Ovación | Enzo Fernández

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

En el encuentro de la Champions League, los fanáticos portugueses no le perdonaron a Enzo Fernández su salida a Chelsea y le arrojaron de todo en el córner.

30 de septiembre 2025 · 20:25hs
Enzo Fernández

Enzo Fernández, cara a cara con los hinchas de las Águilas que le reprocharon su pasado.

Chelsea y Benfica se enfrentaron este martes en Stamford Bridge por la segunda fecha de la Champions League y Enzo Fernández quedó envuelto en una situación poco feliz con los hinchas de su exequipo, que lo agredieron al ir a ejecutar un córner y terminaron calmados por su propio entrenador, José Mourinho.

El cruce copero era la primera oportunidad para el argentino de volver a verse las caras con el conjunto que integró hasta principios de 2023, antes de pasar a los Blues. Al tener que acercarse a la grada el volante vio cómo los simpatizantes se paraban para gritarle, por un momento pareció interpretar que lo alentaban y hasta los aplaudió. Pero fue peor, porque comenzó a caerle una lluvia de objetos -entre ellos, botellas- que obligaron a frenar el pleito.

Stefanía Ferrando una referente de la Boccia en Argentina.

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Newells evitó la derrota, pero sigue en crisis.

Newell's y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Embed

Mourinho defendió al volante argentino

Mientras compañeros suyos que estaban cerca, como Marc Cucurella, no lo podían creer y pedían intervención de las autoridades, el mismo técnico portugués se fue al humo de la escena agitando los brazos con desesperación clamando por un poco de sensatez. Afortunadamente, el episodio no escaló y Enzo pudo completar los 90 minutos en cancha del triunfo de su equipo, el primero en el certamen, por 1-0 con gol en contra de Richard Ríos.

Evidentemente, los simpatizantes de Benfica aún tienen fresco el recuerdo de Fernández viajando a la Argentina sin permiso del club tras consagrarse campeón del mundo en Qatar como una forma de presión para dejar el equipo, lo que valió una sanción interna y un enfrentamiento abierto de los portugueses con Chelsea, al que acusaron de "volver loco" al jugador para tentarlo. Al final, la operación se dio en los peores términos: los británicos pagaron la cláusula de rescisión de 121 millones de euros el último día del mercado.

Enzo Fernández Benfica Mourinho Chelsea
Noticias relacionadas
En Boca convocaron a los socios para el 29 de octubre.

Superávit récord en el balance de Boca

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid.

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Racing es el único equipo argentino que podría disputar esta edición de la Copa Intercontinental.

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Simone Biles lleva ganadas 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales.

Simone Biles llegará a Argentina

Ver comentarios

Lo último

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos

Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos

Ultimo Momento
Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos

Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos

Cayó el consumo en agosto y quebró tendencia positiva

Cayó el consumo en agosto y quebró tendencia positiva

Newells y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Newell's y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Policiales
De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Ovación
Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Newells y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Newell's y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

Superávit récord en el balance de Boca

Superávit récord en el balance de Boca

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

La provincia
Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Dejanos tu comentario