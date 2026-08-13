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Horóscopo del jueves 13 de agosto de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 13 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

13 de agosto 2026 · 07:50hs
Horóscopo del jueves 13 de agosto de 2026

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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Los asuntos de dinero van mejor de lo que esperaba. En el aspecto profesional, todo marcha. No cometa excesos con la alimentación.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. En cuestiones financieras, sea más realista y sensato. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. Relájese, está muy alterable.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Envíe flores a esa persona tan especial. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. En el trabajo, goza del apoyo de sus superiores. Quedar con sus amigos mejora su estado anímico.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Magnífico día en compañía de su pareja. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. La jornada laboral transcurrirá sin incidencias. Ese zumo de naranja diario da sus frutos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Apasionado, su pareja disfrutará de esos momentos. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Aprenda cómo trabajar y obtendrá grandes resultados. Afectado por molestias estomacales.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Halague a su pareja, pero con sinceridad. El bache económico forma parte del pasado. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. Debe prestar más atención a su alimentación.

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LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. Le irá mejor en su trabajo, si no va dejando tareas pendientes. Se encuentra bien y con un humor contagioso.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Acaparar la atención del ser amado le hará feliz. Jornada propicia para acuerdos económicos. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Si padece alergias deberá tomar su medicación.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Presión laboral por parte de los compañeros. El aburrimiento le jugará una mala pasada, relaciónese.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Los gastos se disparan. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Sentimentalmente aburrido por la rutina. Con su carisma, los negocios le irán de maravilla. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. Mantenga una alimentación controlada.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Tropezará con la negativa de su pareja para ese cambio de planes. Modere su actual tendencia consumista. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Horóscopo Signo Agosto
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