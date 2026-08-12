Horóscopo del miércoles 12 de agosto de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 12 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 12 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del martes 11 de agosto de 2026

Horóscopo del martes 11 de agosto de 2026

Si tiene quejas en su relación, expóngalas. Mal momento para comprar o vender. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Junto a su pareja, dedique más atención a los hijos. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Más enérgico y vitalista de lo habitual.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El amor llega a su vida de manera inesperada. No se fíe del dinero fácil. En el trabajo, no sea tan quisquilloso, puede tener problemas. Vigile esas dolencias que sufre.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Dígale claramente a su pareja lo que espera de ella. Esas últimas inversiones serán beneficiosas. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. Cuidado con las articulaciones cuando practique deporte.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Procure ser menos brusco con su pareja. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Buen momento para buscar un mayor aporte de energías.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Vive con demasiados caprichos. El trabajo en equipo siempre consigue buenos resultados. La dieta debe ser más acorde con las necesidades reales.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. En el aspecto económico debería ser más realista. La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No dé falsas esperanzas a alguien que piensa en usted. Económicamente, podrá tapar esos inquietantes agujeritos. Necesita aislarse para acabar ese proyecto laboral. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Se siente como si nadara en la abundancia, y con razón. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Estabilidad en el terreno sentimental. Valore bien esa oferta económica que le van a hacer. Alguien que trabaja a su lado quiere hacerle sombra. Prudencia con la dieta; podría caer en un estado anémico.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Intensa vida social; puede conocer a su futura pareja. Prudencia en las gestiones económicas. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Goza de buena salud y estará de buen humor.