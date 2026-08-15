El horóscopo para este sábado 15 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Aprovecha el día de hoy para estrechar la relación con tu pareja. Te cuestionarás tu forma de encarar desafíos y pruebas.

Horóscopo del jueves 13 de agosto de 2026

Horóscopo del viernes 14 de agosto de 2026

Salud: Apégate a tus convicciones y decisiones si estás convencido son correctas, escucha las opiniones de los demás, pero tú toma la determinación.

Amor: Muéstrate paciente con todo tipo de comentarios indeseables que puedan venir de parte de los familiares de tu pareja.

Dinero: Experimentarás problemas con tus pares laborales durante la jornada de hoy. Evita hacer enemigos de personas influyentes.

Tauro

Día de postergaciones, retrasos y replanteos. No apto para el inicio de ningún proyecto a futuro. Evita desarreglos alimenticios.

Salud: No subestimes el poder del diálogo. Si logras usar las palabras de manera inteligente, podrás valerte de una poderosa arma. Usa tu mente.

Amor: El diálogo es la piedra fundamental de la pareja. Este involucra dos personas que se escuchen, y no solamente que hablen.

Dinero: No te dejes avasallar por tus pares laborales. Eres tan o más capaz que ellos. Que no te tiemble el pulso para demostrárselo.

Géminis

Con astucia y decisión llevarás a cabo las metas propuestas. Desencuentros y malos entendidos con la familia.

Salud: La sinceridad es una de tus virtudes, pero cuidado con lo que dices, tanta sinceridad puede herir a alguien muy querido. Sé prudente.

Amor: Has logrado despertar los sentimientos de esa persona que te interesa desde hace tiempo. No seas tímido e invítala a salir.

Dinero: En esta oportunidad, la suerte no estará de tu lado. No te deprimas ni te dejes caer, porque un tropezón no es caída.

Cáncer

Momento de equilibrio en tu vida, las cosas marchan a tu favor y un negocio que creías perdido toma fuerza y se concreta.

Salud: El desprenderte de cosas viejas que están en desuso te hará sentir bien. Esto te cargará de energía positiva para seguir.

Amor: Tu hogar es lo más importante, defiéndelo de terceros que con engaños querrán invadirlo y destruir tu relación de pareja.

Dinero: No te muestres intimidado por ninguna situación. Obsérvala desde distintos ángulos y encontrarás la solución inmediatamente.

Leo

Deberás tolerar ciertos comportamientos de miembros de tu familia que lograrán ponerte más que incómodo en el día de hoy.

Salud: Mantente alerta, aprovechando cada oportunidad a tu alcance para fortalecer los vínculos que tengas con tu pareja. Esto cultivará la relación.

Amor: Evita caer en celos infundados o cualquier tipo de inseguridad respecto a los sentimientos de tu pareja. Busca dialogar.

Dinero: Las tensiones propias de una vida vertiginosa y la constante presión laboral están malogrando tu capacidad de concentración.

Virgo

Evita las reuniones familiares en la jornada de hoy, no contarás con la paciencia que te caracteriza para tolerar indiscreciones.

Salud: No tendrás ningún tipo de resultados notables a menos que encuentres en ti la entereza para dar cada gota de esfuerzo que necesites.

Amor: Día complicado para la pareja donde deberás sacar a relucir lo mejor de ti para solucionar los conflictos.

Dinero: Recientes eventos te han llevado a un pico considerable de estrés y esto podría afectar seriamente tu rendimiento laboral.

Libra

Jornada de reunión familiar con las tensiones que esto genera. Debes ser más que precavido y moderado con tus comentarios.

Salud: Te enfrentarás a serios problemas económicos debido a tu necesidad de fomentar las apariencias. Tus banalidades te costarán muy caro.

Amor: El verdadero amor no reconoce fronteras. Busca distintas formas para comunicarle, a la distancia, tu amor a tu pareja.

Dinero: No te dejes llevar por la despreocupación y el desgano. Te enfrentarás a grandes corridas si pospones tus actividades.

Escorpio

Hoy tu compañerismo y comprensión serán puestas bajo la lupa. Apégate a tus principios cuando debas tomar una determinación.

Salud: Debes aprender a tomar las críticas constructivas como lo que son. No tiene sentido ponerse a la defensiva y desaprovechar la oportunidad de crecer.

Amor: Deberás renunciar a ciertas actividades si pretendes que tu relación actual tenga éxito. Medita los pros y contras de esto.

Dinero: Día de complicaciones de principio a fin. Te será difícil apegarte a tu itinerario para la jornada. Cultiva tu paciencia.

Sagitario

Andarás sin rumbo, como perdido por la vida. No sabrás cómo responder ante ciertos cuestionamientos familiares.

Salud: Toma la palabra de tus colegas con pinzas y basa tus acciones en lo que posees hoy. Deja de lado las proyecciones poco concretas y comprobables.

Amor: Si te lo propones, puedes definir a tu favor cualquier situación afectiva que te esté causando daño. Es cuestión de sincerarse.

Dinero: Estás en un período muy favorable respecto a tus finanzas. El dinero fluye y te sentirás más tranquilo, pero no derroches.

Capricornio

Una amiga que hace tiempo no ves te buscará para pedirte ayuda o algún consejo para resolver un problema que tiene. Escúchala.

Salud: Controla tu irritabilidad y no respondas agresivamente ante situaciones normales. Busca relacionarte con gente del exterior, que aportará a tu vida.

Amor: Tendrás que revisar algunas de tus convicciones para no chocarte con tu pareja y poner en peligro la estabilidad de la relación.

Dinero: Tienes grandes probabilidades de salir airoso en cualquier cosa que emprendas si sabes plantearla debidamente.

Acuario

Te sentirás algo triste pero cambiará tu estado de ánimo conforme pase el día. Retorna tu buen humor habitual y relájate.

Salud: Si reprimes el enojo será peor, terminarás enfureciéndote contigo mismo. Las emociones sólo nos expresan un conflicto interno, no les temas.

Amor: En el amor tendrás una fantasía particular que conquistará a una persona recién conocida, que es tímida e introvertida.

Dinero: Tu sagacidad te ayudará a promover alianzas laborales rentables. Buenas oportunidades para reforzar tu patrimonio financiero.

Piscis

Cuentas con poder de decisión, así que decide ver únicamente lo positivo, lo alegre y lo honesto de las cosas.

Salud: El corazón confiesa siempre sus razones más ocultas y es capaz de convencer hasta un necio. Escúchalo y encontrarás la respuesta a lo que necesitas.

Amor: Puedes dar unos pasos hacia el encuentro de una relación estable. Sólo es cuestión de estar en el momento y lugar adecuado.

Dinero: Por tu preocupación de hacer dinero a cualquier precio, no abuses del trabajo. Recuerda que lo primero es tu salud.