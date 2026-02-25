Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 25 de febrero de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

25 de febrero 2026 · 07:57hs
Aries

Alto riesgo de accidentes de todo tipo, en el que predominan cortes y quemaduras, infecciones e inflamaciones.

Salud: No descuides hoy tu salud. Tienes muchas energías, pero necesitas conservarlas y crear defensas para los meses que vienen.

Amor: Las cosas en tu relación no han estado bien, esto se debe a posibles traiciones por parte de uno de ustedes.

Dinero: Determinadas dudas sobre tu futuro te pueden provocar ansiedad y distraerte. Anímate, que el futuro se avizora brillante.

Tauro

El momento es de oportunidad ante las nuevas actividades y propuestas que aparecerán en tu vida. Tendrás la ocasión de liderar.

Salud: Nadie conoce tu corazón mejor que tú, no dejes que los demás te digan cómo te sientes. Escucha tu corazón y sigue tus instintos más hondos.

Amor: Si no tienes pareja, debes tener en cuenta qué es lo que realmente estás buscando antes de involucrarte con alguien.

Dinero: La propiedad necesita reparación para evitar mayores daños. Se requieren medidas preventivas y deberás desembolsar algún dinero.

Géminis

Estarás con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios. Paciencia, todo llega a su debido tiempo.

Salud: En el ámbito laboral, es necesario que compartas tus opiniones con tus compañeros, para evitar sucesivas derrotas o problemas molestos.

Amor: Realiza una salida que provoque un encuentro para reavivar los deseos de jugar a seducir. Tu pareja responderá como tú quieres.

Dinero: Tus proyectos económicos y de trabajo se desarrollarán más despacio de lo esperado. Esa es la realidad, y más vale aceptarla.

Cáncer

Hoy la tormenta habrá cesado y un arco iris de felicidad brillará en tu horizonte. Recuerda que ningún problema es imposible de resolver.

Salud: Mantente muy alerta ante lo innovador y conserva el interés y la curiosidad, porque eso te mantendrá más activo y entusiasta. No pierdas tus valores.

Amor: Se abre el camino para encuentros y relaciones románticas tras un largo período de frustración. Ahora puedes soñar despierto.

Dinero: En tu almuerzo te encontrarás con un conocido que estará hipersensible. Si puedes, evita herir sus sentimientos.

Leo

Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes.

Salud: La única manera de que vivas una vida plena, es tomando conciencia de tus actos. No actúes de manera automática, piensa antes de actuar.

Amor: Pon el amor en la cima de tus prioridades, pero cuídate de no ser posesivo. Los asuntos hogareños requieren tu atención.

Dinero: Tu entusiasmo aumenta en relación con un proyecto para hacer dinero, pero todavía te queda un largo camino y se requiere esfuerzo.

Virgo

Podrás desbloquear una situación que te molestaba desde hacía tiempo. Surgen situaciones confusas que te pueden llevar problemas.

Salud: Tomen la iniciativa porque todas las tareas y planes que estén relacionados con viejos proyectos prosperarán. Esperen la oportunidad.

Amor: Si estás solo, encontrarás al amor de tu vida y, en poco tiempo, decidirán irse a vivir juntos o comprometerse.

Dinero: Pon los problemas a un lado y concéntrate en cuestiones profesionales, ya que tienes la ocasión de lanzar un proyecto importante.

Libra

Revisa tu agenda y verás que hay algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. Es momento de poner en orden ciertas cosas.

Salud: Una Luna inquieta te provocará para moverte y hacer cosas diferentes. Te sentirás lleno de vitalidad y energía para cualquier plan que te propongan.

Amor: Estás óptimo para relacionarte con nuevos romances y formalizar uniones. Un contacto laboral puede llegar a ser un intenso amor.

Dinero: Buen momento para los asuntos económicos. Tu capacidad ha demostrado que eres apto para estar en altos niveles de la compañía.

Escorpio

Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti.

Salud: Para que todo marche bien debes abandonar el autoritarismo y dejar que los que dependen de tu protección gocen de alguna libertad de movimiento.

Amor: Hay signos de que estás entrando en una etapa más positiva en el amor. Empieza a construir una relación más feliz.

Dinero: Eres inseguro a la hora de tomar decisiones. Confía en que tu evolución material puede alcanzar ribetes inimaginables y anímate.

Sagitario

Etapa de dificultades más o menos solapadas. Enfréntate a ellas y tendrás buenos resultados si actúas con serenidad.

Salud: No te sientes a esperar ver lo que sucede, debes asumir el control, tomar la iniciativa y desencadenar una serie de sucesos que te lleven al éxito.

Amor: Las cosas con tu pareja siguen igual, pero las verás diferentes. Es momento para dejar todo en claro y resolver los conflictos.

Dinero: Es un momento excelente para presentar tus proyectos a quienes tienen el poder de ejercer algún tipo de influencia.

Capricornio

Logra las cosas a tu manera, con intransigencia, tal vez de forma drástica. Te sientes totalmente libre para poder responder.

Salud: Trata de hacerte algún tratamiento natural para relajarte como un baño de inmersión. Recomendables los ejercicios con máquinas para tonificar.

Amor: Mejorará considerablemente tu relación de pareja, así que toda esa tensión que traías se irá poco a poco. Reinará la calma.

Dinero: Los acuerdos financieros que se utilizaron para estabilizar las cosas ya no tienen validez. Es hora de ordenar tus finanzas.

Acuario

Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos.

Salud: Libera tus tensiones. Planifica lo que quieres lograr en tu vida, pero toma las cosas con calma. Debes cuidar tus nervios, relajarte y descansar.

Amor: Necesitas sentirte cómodo entre tus relaciones, para lo cual tendrás que rectificar alguna postura intransigente.

Dinero: Tienes el mundo en tus manos, tendrás todo a tu favor y ganarás terreno donde otros han fracasado. Es el momento de elegir un camino.

Piscis

Cuando aparece algo lo retienes sin hacerlo circular, por eso tus cajones están abarrotados. El orden de tus cosas refleja el orden de tu vida.

Salud: Haz todo lo que estés haciendo actualmente con entusiasmo e interés. Saca eso tan especial que te hace ser tan atractivo y sensual.

Amor: Una buena oportunidad para consolidar una relación amorosa. Los demás dejarán de ponerse a la defensiva y facilitarán la unión.

Dinero: Momento delicado para los negocios. Poco conectado con la realidad, tus emociones enturbiarán las decisiones comerciales.

