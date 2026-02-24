Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este este martes 24 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

24 de febrero 2026 · 07:32hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La amabilidad contribuye a que tenga éxito entre sus amigos. Buenas perspectivas en el terreno económico. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Su salud es lo primero, siéntalo así.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Quizás ocurra que ni familia ni pareja le entiendan. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Acepte ese desafío profesional, se alegrará. Duerma bien y estará en forma.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Los astros favorecen la estabilidad y seguridad económica. Necesita aislarse para acabar ese proyecto laboral. Relajarse es primordial para su salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los malentendidos amorosos le van a preocupar. Amenazan gastos imprevistos. El trabajo saldrá gracias a su tesón. La espalda no hace más que darle problemas, intente nadar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Actúe como director y protagonista de su vida afectiva. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. Reflexione y solucionará sus problemas laborales. Tendencia a padecer migrañas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Intente ser más frío con los asuntos económicos. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Preste más atención a su cuerpo, no se haga el fuerte.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Una boda imprevista desequilibrará su presupuesto. Está en un momento excelente en sus estudios. Cuide su salud sin derrochar energías.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su pareja le animará, ya que comprende su mal humor. Tenga mucho ojo y será difícil que le estafen. El trabajo no está floreciente, tenga paciencia. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Llegan pretendientes inesperados. Controle los gastos, se presentan imprevistos. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si su pareja piensa de modo diferente, no se irrite. Su economía no es preocupante. Aproveche para estudiar algo nuevo. Esa ansiedad le acarreará trastornos intestinales.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Disfrutará de manera especial del contacto con los demás. Compre eso que tanto le apetece desde hace tiempo. Jornada de iniciativas; adelante, cuenta con sus superiores. Las obsesiones no son buenas compañeras.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hoy estará atractivo e irresistible. Mal momento para hacer esa compra. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar. A tener en cuenta su espalda, será el punto débil.

