El horóscopo para este lunes 18 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Deberás lidiar con ciertas tensiones en el aire de tu ambiente laboral. No dejes que esto te afecte demasiado.

Salud: Dejar de lado al amor en la vida equivale a no haber vivido. Dale el lugar que merece en tu lista de prioridades y no te prives de experimentarlo.

Amor: Los problemas no te serán ajenos en el día de hoy. Tu falta de tiempo debido a obligaciones no será bien recibida.

Dinero: Se dará la oportunidad de pasar un poco de tiempo fuera del ambiente laboral con tus superiores. Congráciate con ellos.

Tauro

Después de la tormenta llega la calma. Es momento de disfrutar, ya que lograste superar los problemas económicos que te aquejaban.

Salud: Muchas veces te gustaría saber qué te depara el destino. Consulta las runas o el tarot que no te defraudarán. Anímate.

Amor: Debes pensar que si tu pareja tiene celos hasta de tu familia, lo más probable es que esta relación no dure demasiado.

Dinero: Alguien está conspirando contra tus proyectos. Investiga quién es y enfréntalo. Lo mejor es que marques tu territorio.

Géminis

Te verás rodeado de propuestas y no sabrás qué decidir. Analiza cada una detalladamente y déjate guiar por tu instinto.

Salud: Notarás que hay personas de tu entorno con las que tienes una conexión muy fuerte, que comparten sensaciones e ideas.

Amor: No seas peleador. Si sigues provocando innecesariamente a tu pareja, esta se hartará y terminará engañándote.

Dinero: Una batalla campal se desatará en tu ambiente laboral. Decide de qué lado te ubicarás porque la guerra es a matar o morir.

Cáncer

Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Debes ser cuidadoso con los lugares donde asistes a comer.

Salud: La clave del éxito no se encuentra en la inteligencia ni en la sabiduría, mucho menos en la suerte. Reside en el esfuerzo y la continuidad.

Amor: No podrás escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente.

Dinero: La confianza es algo que se logra únicamente mediante la incesante y constante práctica. No desesperes y tomate tu tiempo.

Leo

Hoy caerás en cuenta que no estás hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente.

Salud: En nuestra capacidad de compartir reside nuestro desarrollo espiritual. El desapego de las cosas materiales demuestra la madurez intelectual.

Amor: Aprovecha este tiempo de soledad para expandir tus habilidades de conquista y seducción. Vive a pleno esta etapa.

Dinero: Sentirás el rechazo de tus pares laborales en tu nuevo ambiente de trabajo. No desesperes, apégate a tus obligaciones.

Virgo

Te encontrarás con alguien de tu pasado, de manera sorpresiva, inesperada. Su presencia te hará replantear muchas cosas en tu vida.

Salud: Si no enfrentas tus miedos, lo más probable es que nunca te arriesgues por nada ni por nadie. Es hora de salir a enfrentar el mundo.

Amor: Una fuerte carga erótica unirá a la pareja. Sin embargo, fuera de la cama, la pareja nadará en un mar de conflictos.

Dinero: Si te acecha la crisis laboral, deberás enfrentarla con uñas y dientes. Evita resignarte a las circunstancias.

Libra

Deberás ser tajantemente claro con la definición de ciertos parámetros para con tus vecinos. No dejes lugar a dudas.

Salud: No es al fracaso a lo que le debes temer, sino a no aprender las lecciones que el mismo te enseñará cuando aparezca indefectiblemente en tu vida.

Amor: Encontrarás hoy la manera de conectarte con tu pareja de una forma diferente. Se avecinan cambios positivos.

Dinero: No permitas que tus principios éticos se vean afectados por aquellos vigentes en tu ambiente laboral. Aférrate a ellos.

Escorpio

Clara tendencia a tomar las determinaciones de manera incorrecta tendrás en la jornada de hoy. Evita dar grandes pasos.

Salud: Nunca encontrarás total aceptación a tus opiniones y puntos de vista en las personas que te rodean. Lo importante es saber respetarse mutuamente.

Amor: Encontrarás la manera de plantear y resolver con tu pareja ese tema tan complicado que solo los llevaba a discutir.

Dinero: Deberás tomar conciencia de que no puedes mantener este estilo de vida mucho más tiempo. Ajústate a tu presupuesto.

Sagitario

Aprende a ver el lado positivo de la vida en lugar de dejarte derrumbar por las vicisitudes que debieras afrontar.

Salud: No dejes que retrasos o inconvenientes que debas atravesar en la vida aparten tu atención de las cosas más importantes, como la familia y el amor.

Amor: No podrás evitar sufrir tentaciones en el camino del amor. Busca en tu corazón la respuesta a tus interrogantes.

Dinero: Los inconvenientes que te habían asolado durante jornadas recientes finalmente se alejarán. Se acercan tiempos mejores.

Capricornio

Varias de las situaciones que vivirás en la jornada dejarán claro que es necesario inducir cambios rotundos en tu vida.

Salud: Que el orgullo no te haga caer en la más profunda soledad. Deberás aprender a buscar la compañía de tus seres queridos cuando así lo necesites.

Amor: Pon todas tus energías en ese nuevo amor que estás viviendo. Deja en el olvido todo aquello que te trajo dolor y sufrimiento.

Dinero: Esta es una jornada donde la buena fortuna te sonreirá. Aprovecha la ocasión para recrearte con algún juego de azar.

Acuario

Tu sex appeal cautivará a más de uno. Sin darte cuenta, lograrás que los demás cumplan tus órdenes sin quejarse.

Salud: Que nadie se atreva a entrometerse en tus asuntos familiares. Para ti, la familia es lo más sagrado y la defiendes con uñas y dientes.

Amor: No discutas con tu pareja por cosas que no tienen sentido, así no llegarán a ningún lado más que al final de la relación.

Dinero: Tienes el talento necesario para ocupar ese puesto que todos se disputan. No entres en esa lucha, ya lo tienes asegurado.

Piscis

Las relaciones familiares pasan por un buen momento. Pero un comentario fuera de lugar hará que surjan algunas peleas.

Salud: Si no sabes hacia dónde quieres ir, difícilmente llegarás a algún lugar. Define tu rumbo en la vida y encamínate hacia allí, sin miedos.

Amor: Tu pareja te ama, pero lo expresa de una manera que es visiblemente distinta a la tuya. Compréndela y no la juzgues.

Dinero: No querrás que nadie se meta en tus negocios. Estarás atento a cualquier intruso y defenderás tus ideas con uñas y dientes.