En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Se definió el campeonato de sóftbol de Súper Slow organizado por Talleres de Paraná para las categorías Más 35 y Más 45.

Fue un fin de semana largo cargado de emoción, competencia y camaradería en los distintos diamantes de la capital entrerriana. La ciudad se convirtió en el epicentro del sóftbol recreativo con el desarrollo del Torneo Súper Slow 2025, certamen organizado por el Club Atlético Talleres, que reunió a más de una docena de equipos en la modalidad Lanzamiento Lento.

El torneo comenzó el pasado jueves y se extendió hasta este domingo por la noche, en una intensa y apasionante competencia que se dividió en cuatro jornadas y dos categorías: Más 35 años y Más 45 años. La propuesta tuvo como objetivo fomentar el deporte, promover el espíritu recreativo del sóftbol y fortalecer los lazos entre clubes de distintas localidades de la región.

El Lanzamiento Lento, una modalidad que cada vez gana más adeptos, tuvo un espacio destacado en esta edición, que evidenció el crecimiento sostenido del sóftbol no sólo en Paraná, sino en toda la región. Equipos de distintas ciudades se dieron cita en este encuentro que combinó deporte, amistad y pasión por la pelota.

La categoría +35 se disputó bajo el formato de todos contra todos, con la participación de siete equipos: Talleres, Estudiantes de Paraná, Sóftbol Play, Centro, Aguará, Capibá y Colonia CEF. Luego de una fase regular reñida, Aguará de Oro Verde y Centro de Paraná (CEF) llegaron a la gran final. En un partido disputado, el título quedó en manos de Aguará por 26 corridas a 4 , consagrándose campeones del certamen. El tercer lugar fue para Capibá, que completó un excelente torneo.

Por su parte, en la categoría +45, ocho equipos buscaron quedarse con el trofeo mayor: Talleres, Fábrica de Armas, Latinos, Repecho, Mandinga, Surubí, Sutaca y Huracán. En la final, el conjunto de Mandingas se impuso 5 carreras a 3 ante el siempre competitivo Talleres, logrando así el primer puesto. El podio lo completó Sutaca, que finalizó en tercera posición.

El Torneo Súper Slow 2025 tuvo como principal organizador al Club Atlético Talleres, que desplegó una logística impecable en coordinación con otros espacios deportivos de la ciudad. Los partidos se disputaron en sedes emblemáticas como El Plumazo del club Estudiantes, el predio de Sóftbol Play, el histórico Estadio Naldo Cargnel de la Asociación Paranaense de Sóftbol, y la propia cancha de Talleres, que albergó las instancias decisivas.

El buen clima acompañó el sóftbol Lento

El buen clima acompañó durante casi toda la competencia, con la única excepción de una leve lluvia el sábado por la mañana, que no impidió el normal desarrollo del torneo. Las jornadas se vivieron a pleno, con gradas colmadas y un clima de compañerismo entre jugadores, entrenadores, familiares y aficionados.

La jornada del domingo comenzó bien temprano, con los playoffs que definieron los cruces finales. Las expectativas eran altas, ya que los equipos llegaban con un gran desgaste físico, pero con el deseo intacto de alzarse con el título. El espíritu competitivo estuvo presente en cada jugada, pero siempre primó el respeto y la deportividad, pilares esenciales del softbol recreativo.

El cierre oficial del certamen se realizó en el predio de Toribio Ortiz, con una ceremonia sencilla pero emotiva, donde se entregaron premios y reconocimientos a los mejores equipos y jugadores destacados.

El Torneo Súper Slow 2025 volvió a poner en el centro de la escena al sóftbol en su versión Lanzamiento Lento, una categoría que sigue creciendo gracias al trabajo conjunto de clubes, asociaciones y jugadores comprometidos con la disciplina.

Talleres, como club anfitrión, volvió a demostrar que con esfuerzo, compromiso y pasión se pueden concretar eventos de gran magnitud. El éxito de esta edición deja la vara alta, pero también abre la puerta a futuras ediciones aún más convocantes. El club trabajó y mucho para que este todo bien.