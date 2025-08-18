Federación Agraria advierte que la garrapata se extiende a 1.100 campos de Entre Ríos.

Matías Martirena, Director del Distrito III de Federación Agraria , destacó la preocupación por la presencia de garrapatas en Entre Ríos, afectando al menos 1.100 campos. Resaltó el trabajo de Fucofa y subrayó la necesidad de erradicar el ectoparásito, advirtiendo que la cifra podría ser mayor y que no se debe convivir con el problema.

Martiarena, quien ocupa la secretaría de Fucofa en representación de Federación Agraria, en Basavilbaso, donde se realizó una reunión con los paratécnicos que trabajan en el control y erradicación, resaltó que: "La situación de la garrapata en la provincia es compleja, con un registro en la Fucofa de 1.100 campos", aclarando que "esto no quiere decir que son los únicos, porque entendemos que un número considerable de establecimientos todavía no se han declarado en tratamiento".

Destacó que los departamentos que limitan con Corrientes son donde "más garrapata encontramos, con la particularidad de que ha adquirido resistencia a distintos productos. Además, se están registrando casos de tristeza (Complejo de Tristeza Bovina), arrojando como resultado una mortandad bastante complicada con pérdidas de más del 40% del rodeo".

El federado destacó que: "Cuando estas infecciones ingresan, tenemos pérdidas productivas magnificadas en mortalidad, que realmente complejizan la situación que hoy vive el productor. En estas cuestiones, desde la Fundación, hace ya 20 años, seguimos manteniendo el plan, tratando de hacerlo visible en provincias vecinas, en donde, felizmente, van tomando conciencia; particularmente en la importancia de erradicarla y rebatir esa cuestión de convivir, dado que conviviendo lo único que hacemos es alargar el problema. La garrapata nos hace ser eficientes sí o sí; el tratamiento se le debe hacer a todo el rodeo y es complejo poder llegar a cumplirlo, pero, sin dudas, tampoco es imposible, ofreciendo a los productores todos los servicios de laboratorio que se están haciendo en la Fundación para ver el tema de la resistencia a productos que tiene la garrapata. También se ha diseñado un software de control, el cual nos va a permitir tener un manejo mucho más rápido y un control de gestión sobre el trabajo que hacen nuestros garrapateros y, de esa manera, contar con un resultado en el corto plazo".

Indicó que: "El objetivo es claro, siendo el mismo bajar un 70% de los 1.100 campos con garrapata de acá a marzo. Estamos en el inicio, si se quiere, por las temperaturas en donde la garrapata va a empezar a subir de manera más pronunciada a los animales, y es ahí en donde tenemos que empezar a cortar el ciclo. Y, sin duda, como decía al principio, es un problema multifactorial en donde hay que tener en cuenta los pasajes de hacienda".

Remarcó que: "Convivir con la garrapata genera una pérdida de 180.000 pesos por cabeza, número que se ve reflejado en la pérdida en kilos de carne, en el celo de los animales, la mortandad, y si multiplicamos la cifra mencionada por cabeza en 20 años que tiene este plan y haciendo una suposición de que, si en ese tiempo se hubiera infectado el 50% del stock del rodeo provincial, estamos hablando de que en estas dos décadas les ahorramos a los productores entrerrianos cifras millonarias".