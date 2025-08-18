El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior Bautista Lescano se consagró campeón con Los Pumas 7 al ganar la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tras vencer a Uruguay 22-17. 18 de agosto 2025 · 07:37hs

Foto: Gentileza/Prensa UAR El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior.

Los Pumas 7 se quedaron este domingo con la Medalla de Oro de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción al vencer en una emocionante definición en tiempo extra a Uruguay por 22-17. Con este triunfo, el equipo se aseguró un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Uno de los grandes protagonistas fue el paranaense Bautista Lescano, jugador de Estudiantes, quien se coronó campeón con el equipo, demostrando su talento y aportando al histórico logro.

En su camino al oro invicto, Los Pumas 7 superaron con contundencia a todos sus rivales en la fase de grupos el sábado: Bermudas (51-7), Trinidad y Tobago (56-0) y Paraguay (28-5). En los duelos de eliminación directa del domingo, se impusieron con claridad ante Chile (26-5) en las semifinales y, en el encuentro final, debieron recurrir al tiempo extra para doblegar a un aguerrido conjunto uruguayo por 22-17.

Los Pumas 7 se consagran campeones en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción Embed ¡Argentina en lo más alto!



Los Pumas 7's volvieron a poner a nuestro país en la cima del rugby internacional con la medalla de oro en los @asu2025Oficial #SeVenComoNunca #JuegosPanamericanosJunior #ASU2025 pic.twitter.com/bHvBQwsDXk — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) August 17, 2025 Por su parte, Las Yaguaretés finalizaron en la cuarta posición del certamen tras caer en el partido por el bronce ante Canadá por 24-0. En su fase de grupos, el equipo femenino consiguió dos victorias ante Colombia (14-7) y Jamaica (62-0), pero sufrió una derrota ante Canadá (12-22). El domingo, Las Yaguaretés cayeron en un ajustado encuentro de semifinales ante Estados Unidos (12-19) y, en el partido por la medalla de bronce, fueron superadas nuevamente por Canadá (24-0). A pesar de no llegar al podio, el equipo demostró un gran nivel y se quedó con el cuarto puesto.