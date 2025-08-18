Uno Entre Rios | Ovación | Bautista Lescano

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

Bautista Lescano se consagró campeón con Los Pumas 7 al ganar la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tras vencer a Uruguay 22-17.

18 de agosto 2025 · 07:37hs
El paranaense Bautista Lescano

Foto: Gentileza/Prensa UAR

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior.

Los Pumas 7 se quedaron este domingo con la Medalla de Oro de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción al vencer en una emocionante definición en tiempo extra a Uruguay por 22-17. Con este triunfo, el equipo se aseguró un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Uno de los grandes protagonistas fue el paranaense Bautista Lescano, jugador de Estudiantes, quien se coronó campeón con el equipo, demostrando su talento y aportando al histórico logro.

En su camino al oro invicto, Los Pumas 7 superaron con contundencia a todos sus rivales en la fase de grupos el sábado: Bermudas (51-7), Trinidad y Tobago (56-0) y Paraguay (28-5). En los duelos de eliminación directa del domingo, se impusieron con claridad ante Chile (26-5) en las semifinales y, en el encuentro final, debieron recurrir al tiempo extra para doblegar a un aguerrido conjunto uruguayo por 22-17.

El paranaense Bautista Lescano será titular en el debut de Los Pumitas en el Mundial Juvenil.

Bautista Lescano jugará con el seleccionado nacional de seven en los Panamericanos

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Arsenal?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Arsenal?

Los Pumas 7 se consagran campeones en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

Por su parte, Las Yaguaretés finalizaron en la cuarta posición del certamen tras caer en el partido por el bronce ante Canadá por 24-0. En su fase de grupos, el equipo femenino consiguió dos victorias ante Colombia (14-7) y Jamaica (62-0), pero sufrió una derrota ante Canadá (12-22). El domingo, Las Yaguaretés cayeron en un ajustado encuentro de semifinales ante Estados Unidos (12-19) y, en el partido por la medalla de bronce, fueron superadas nuevamente por Canadá (24-0). A pesar de no llegar al podio, el equipo demostró un gran nivel y se quedó con el cuarto puesto.

