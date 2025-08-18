Paradero: buscan a un hombre de Hernandarias

Se pide la colaboración de la población para dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, quien en enero llegó a Paraná desde Hernandarias

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, de 39 años, quien se ausentó de su domicilio en Hernandarias, en el mes de enero de 2025, para trasladarse a Paraná, sin tener noticias desde entonces.