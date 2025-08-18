Uno Entre Rios | La Provincia | Paradero

Paradero: buscan a un hombre de Hernandarias

Se pide la colaboración de la población para dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, quien en enero llegó a Paraná desde Hernandarias

18 de agosto 2025 · 11:32hs
Se pide la colaboración de la población para dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva

Se pide la colaboración de la población para dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, quien en enero llegó a Paraná desde Hernandarias

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, de 39 años, quien se ausentó de su domicilio en Hernandarias, en el mes de enero de 2025, para trasladarse a Paraná, sin tener noticias desde entonces.

Es de contextura delgada, de 1.65 metros de altura aproximadamente, tez trigueña, ojos marrones, cabello ondulado, lunar en el labio superior izquierdo.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911.

