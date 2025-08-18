Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato recupera dos jugadores, pero pierde a otro para el próximo juego

Federico Castro y Gabriel Díaz cumplieron la fecha de sanción. Valentín Pereyra será baja en Patronato para el cotejo ante Colegiales.

18 de agosto 2025 · 11:18hs
Gabriel Díaz estará a disposición del DT de Patronato

Prensa Patronato

Gabriel Díaz estará a disposición del DT de Patronato, Gabriel Gómez.

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, recupera dos piezas importantes para el encuentro que el Rojinegro disputará el próximo domingo a partir de las 13 ante Colegiales, en la localidad bonaerense de Munro, por la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional.

En este punto, el DT tendrá a disposición a Gabriel Díaz y Federico Castro, quienes cumplieron la fecha de suspensión en la victoria ante Arsenal. El marcador central había llegado al límite de amonestaciones en la derrota ante All Boys. En ese mismo juego, el ex-delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza fue expulsado. Por esa acción recibió una fecha de sanción.

¿como quedo posicionado patronato tras la victoria ante arsenal?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Arsenal?

El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Nota relacionada: Federico Castro fue suspendido por una fecha

Por contrapartida, Gómez perderá a Valentín Pereyra para la visita al Tricolor de Munro. En el día que anotó su primer gol en el profesionalismo el mediocampista paranaense recibió la quinta tarjeta amarilla en la temporada. De esta manera, descansará el próximo fin de semana.

Los próximos juegos de Patronato

El Rojinegro visitará el próximo domingo a Colegiales en el marco de la 28° fecha de la Primera Nacional. Esta historia, correspondiente a la Zona A, se disputará en el estadio del Tricolor a partir de las 13.

El regreso al Grella será el domingo 31, ocasión en la que Patronato recibirá a Atlanta. Este juego, válido por la 29° jornada, se disputará desde las 16.

Patronato Gabriel Díaz Valentín Pereyra Colegiales
