Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato El certamen de sóftbol tuvo su final jugada entre CEF y el elenco dueño de casa. El equipo de barrio Mercantil fue el mejor. 17 de agosto 2025 · 19:47hs

Gentileza Patronato. El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

En una jornada a puro sóftbol y emociones, el equipo femenino de CEF N°5 se coronó campeón del Torneo Leyendas 2025 en Femenino, disputado en el diamante del Club Patronato. Con una actuación contundente, el conjunto se impuso en la final por 7 carreras a 0 ante el equipo anfitrión, Patronato, y levantó el trofeo de Primera División.

El tercer puesto fue para Oro Verde, que también dejó una grata impresión a lo largo del campeonato y se subió al podio tras una gran victoria en el duelo por el bronce.

Un torneo de sóftbol femenino que es un clásico El Torneo Leyendas 2025, ya convertido en un clásico del calendario regional de sóftbol, reunió a varios de los mejores equipos femeninos de la provincia y se desarrolló en un ambiente de camaradería y competencia. Una verdadera fiesta del deporte que homenajea a las grandes referentes del sóftbol local y sigue fomentando el crecimiento de esta disciplina entre las nuevas generaciones. En esta edición llevó el nombre de Analia Cáceres.