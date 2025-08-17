Uno Entre Rios | Ovación | sóftbol

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

El certamen de sóftbol tuvo su final jugada entre CEF y el elenco dueño de casa. El equipo de barrio Mercantil fue el mejor.

17 de agosto 2025 · 19:47hs
El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

Gentileza Patronato.

El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

En una jornada a puro sóftbol y emociones, el equipo femenino de CEF N°5 se coronó campeón del Torneo Leyendas 2025 en Femenino, disputado en el diamante del Club Patronato. Con una actuación contundente, el conjunto se impuso en la final por 7 carreras a 0 ante el equipo anfitrión, Patronato, y levantó el trofeo de Primera División.

El tercer puesto fue para Oro Verde, que también dejó una grata impresión a lo largo del campeonato y se subió al podio tras una gran victoria en el duelo por el bronce.

Aguará ganó en la Más 35 del certamen de sóftbol Lento.

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

El torneo de sóftbol es organizado por Talleres.

El sóftbol Lento define a sus campeones en Talleres

Un torneo de sóftbol femenino que es un clásico

El Torneo Leyendas 2025, ya convertido en un clásico del calendario regional de sóftbol, reunió a varios de los mejores equipos femeninos de la provincia y se desarrolló en un ambiente de camaradería y competencia. Una verdadera fiesta del deporte que homenajea a las grandes referentes del sóftbol local y sigue fomentando el crecimiento de esta disciplina entre las nuevas generaciones. En esta edición llevó el nombre de Analia Cáceres.

sóftbol Patronato CEF
Beto Guerrinieri y un balance del proceso.

Entre la exigencia y el proceso: el balance

El equipo nacional de sóftbol entrenado por Gonzalo Zapata.

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación.

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación

Boca gana en Mendoza.

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

