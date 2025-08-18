Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante Un hombre murió en un incendio en la planta de tratamiento de residuos de Diamante. La víctima habría provocado el siniestro de manera voluntaria. 18 de agosto 2025 · 08:34hs

Un hombre perdió la vida en un incendio ocurrido la noche de este domingo en la planta de tratamiento de residuos ubicada en calle 25 de Mayo, al final, en Diamante. Al llegar al lugar, los bomberos voluntarios ya estaban trabajando para extinguir las llamas que habían afectado una instalación sanitaria.

Durante las tareas de extinción, los bomberos encontraron el cuerpo de un hombre mayor de edad sin vida en el lugar. Según los testimonios recabados, la víctima, un vecino de la zona, habría ingresado momentos antes al establecimiento y aparentemente habría provocado el incendio de manera voluntaria.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de Policía Científica y Bomberos Zapadores para llevar a cabo las pericias necesarias y determinar las causas exactas del siniestro y las circunstancias que llevaron a la fatalidad.