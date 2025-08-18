Uno Entre Rios | La Provincia | Fuerza Entre Ríos

Estos son los candidatos de Fuerza Entre Ríos, la alianza del peronismo

La lista de diputados de Fuerza Entre Ríos el frente oficial del peronismo está encabezada por Guillermo Michel, y la de senadores nacionales, Adán Bahl

18 de agosto 2025 · 10:04hs
Estos son los candidatos de Fuerza Entre Ríos, la alianza del peronismo

El peronismo de Entre Ríos presentó en la Justicia Electoral su lista para las elecciones legislativas de octubre en las que la provincia elegirá diputados y senadores nacionales. La lista de diputados la encabeza Guillermo Michel, dirigente de Gualeguaychú, y la de senadores nacionales, Adán Bahl, ex intendente de Paraná.

“El espacio representa y aglutina diversos partidos políticos del peronismo, y la lista conformada se caracteriza por la representación territorial, académica y del sector productivo”, señalaron Michel y Bahl.

Miguel Mateos en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Juan Luna es el héroe urbano del cuartel de bomberos voluntarios de Gualeguay. Es el segundo caso en pocos días en que bomberos del mismo cuartel intervienen justo a tiempo para salvar la vida de dos bebés.

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Marianela Marclay ocupa el segundo lugar en la lista de diputados. Ex concejal y actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, cuenta con una gestión muy valorada y considerada pionera en políticas sociales y de primera infancia.

En tercer lugar, se encuentra Andrés Sabella, actual rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad es uno de los principios fundamentales del espacio en tanto motor de desarrollo integral de la provincia y del país.

Fabiana Leiva, médica, actual jefa de Epidemiología del Hospital Masvernat de Concordia, y docente universitaria en la carrera de Medicina, ocupa el cuarto lugar. Durante la pandemia tuvo un rol protagónico en la gestión sanitaria y en el acompañamiento a la comunidad.

Rodrigo Minguillón es el quinto candidato de la lista. Licenciado en Relaciones Internacionales y director de Comercio Exterior en una de las empresas avícolas más importantes de Entre Ríos. Su perfil aporta la mirada productiva, representando al sector privado entrerriano.

Bahl es secundado en la lista de senadores por Adriana Meza Torres, intendenta de Los Conquistadores, en el norte entrerriano. Su visión del territorio y del desarrollo local es clave para representar a las comunidades y pueblos de la provincia.

Fuerza Entre Ríos Adán Bahl Guillermo Michel Elecciones 2025

LA LISTA COMPLETA “FUERZA ENTRE RÍOS”

Senadores

  • BAHL, ADÁN ¨BETO¨
  • MEZA TORRES, ADRIANA

Senadores suplentes

  • BENITEZ, DANIEL
  • SOLIS, SUSANA

Diputados

  • MICHEL, GUILLERMO
  • MARCLAY, MARIANELA
  • SABELLA, ANDRÉS
  • LEIVA, FABIANA
  • MINGUILLON, RODRIGO

Diputados suplentes

  • MIRAGLIO, ELSI
  • CEDRO, DANIEL
  • BIRE, MARIA BELEN.
Fuerza Entre Ríos Adán Bahl Guillermo Michel Peronismo
Noticias relacionadas
Cuarteto de Nos

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad presentó sus candidatos para las elecciones de octubre.

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Se pide la colaboración de la población para dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, quien en enero llegó a Paraná desde Hernandarias

Paradero: buscan a un hombre de Hernandarias

Ver comentarios

Lo último

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Ultimo Momento
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Policiales
Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Ovación
El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Dejanos tu comentario