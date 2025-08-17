Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

El entrerriano, Iñaki Arrías, se quedó con la 10ª fecha a bordo del Ford del Candela Competición y obtuvo su 1ª victoria en el TC Pista Mouras.

Iñaki Arrías (Ford) festejó al cabo de la Final que el TC Pista Mouras llevó a cabo en el circuito con chicana del autódromo de La Plata , donde se disputó la 10ª y última fecha de la Etapa Regular. Tras largar desde el 2º puesto, el piloto del Candela Competición alcanzó su primera victoria en su octava carrera en la categoría.

La carrera se largó en fila india debido a que la pista todavía estaba algo húmeda debido a la lluvia de las primeras horas de la mañana. Sin embargo, todos los pilotos -excepto uno- calzaron neumáticos lisos . Y el que apostó por las gomas ancorizadas fue nada menos que Marcelo Beraldi (Ford), quien largaba desde la “pole position”.

Esto permitió que Arrías superara rápidamente (en la segunda vuelta, la primera a velocidad pura) al piloto de la Escudería G129 y se escapara gracias a que Alejandro Martínez (Dodge), que había quedado 3º en la largada, demoró dos giros en doblegar a Beraldi. Esa ventaja que construyó fue decisiva para encaminarse sin sobresaltos a la victoria, que lo consagró como el 118º ganador en la historia del TCPM y el 5º que se suma a esa lista en 2025.

Alejandro Martínez, que terminó a 5"129/1000 de Arrías, cosechó su 6º podio de la temporada y el primero con Dodge. Luego de largar 16º, Juan Pablo Alberti (Chevrolet) escaló hasta la 3ª posición, pero su octavo “top 3” del año no le alcanzó para ganar la Etapa Regular, que quedó en poder de Nicolás Jaime (Dodge). El piloto del Galarza Racing llegó 6º tras partir 15º.

En la fecha anterior, 8 pilotos habían logrado su clasificación a la Copa de Plata: Nicolás Jaime, Alejandro Martínez y Santino Ortiz (Dodge), Juan Pablo Alberti (Chevrolet) y Esteban Luna, Bautista Oliva, Iñaki Arrías. Este domingo los que lograron su pasaje al “play-off” fueron Ignacio Lovich (Dodge) y Mauro Rial (Chevrolet).

Juan Tartaglino (Ford) y Damián Pérez (Dodge) también finalizaron entre los 12 primeros del campeonato. Sin embargo, no cumplieron con el requisito reglamentario de haber disputado el 80% de las carreras de la Etapa Regular y no podrán ser parte del “play-off” en su primera instancia.

El TC Pista Mouras disputará la 1ª de las 4 fechas que tendrá la Copa de Oro del 26 al 28 de septiembre en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata.