Uno Entre Rios | Ovación | Iñaki Arrías

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

El entrerriano, Iñaki Arrías, se quedó con la 10ª fecha a bordo del Ford del Candela Competición y obtuvo su 1ª victoria en el TC Pista Mouras.

17 de agosto 2025 · 17:55hs
Iñaki Arrías y su primera victoria en la categoría.

Iñaki Arrías y su primera victoria en la categoría.

Iñaki Arrías (Ford) festejó al cabo de la Final que el TC Pista Mouras llevó a cabo en el circuito con chicana del autódromo de La Plata, donde se disputó la 10ª y última fecha de la Etapa Regular. Tras largar desde el 2º puesto, el piloto del Candela Competición alcanzó su primera victoria en su octava carrera en la categoría.

La primera victoria de Iñaki Arrías

La carrera se largó en fila india debido a que la pista todavía estaba algo húmeda debido a la lluvia de las primeras horas de la mañana. Sin embargo, todos los pilotos -excepto uno- calzaron neumáticos lisos. Y el que apostó por las gomas ancorizadas fue nada menos que Marcelo Beraldi (Ford), quien largaba desde la “pole position”.

El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

La entrerriana Melany Detzel (con la 2) junto con sus compañeras celebrando el triunfo de Las Panteritas.

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Esto permitió que Arrías superara rápidamente (en la segunda vuelta, la primera a velocidad pura) al piloto de la Escudería G129 y se escapara gracias a que Alejandro Martínez (Dodge), que había quedado 3º en la largada, demoró dos giros en doblegar a Beraldi. Esa ventaja que construyó fue decisiva para encaminarse sin sobresaltos a la victoria, que lo consagró como el 118º ganador en la historia del TCPM y el 5º que se suma a esa lista en 2025.

Alejandro Martínez, que terminó a 5"129/1000 de Arrías, cosechó su 6º podio de la temporada y el primero con Dodge. Luego de largar 16º, Juan Pablo Alberti (Chevrolet) escaló hasta la 3ª posición, pero su octavo “top 3” del año no le alcanzó para ganar la Etapa Regular, que quedó en poder de Nicolás Jaime (Dodge). El piloto del Galarza Racing llegó 6º tras partir 15º.

En la fecha anterior, 8 pilotos habían logrado su clasificación a la Copa de Plata: Nicolás Jaime, Alejandro Martínez y Santino Ortiz (Dodge), Juan Pablo Alberti (Chevrolet) y Esteban Luna, Bautista Oliva, Iñaki Arrías. Este domingo los que lograron su pasaje al “play-off” fueron Ignacio Lovich (Dodge) y Mauro Rial (Chevrolet).

Juan Tartaglino (Ford) y Damián Pérez (Dodge) también finalizaron entre los 12 primeros del campeonato. Sin embargo, no cumplieron con el requisito reglamentario de haber disputado el 80% de las carreras de la Etapa Regular y no podrán ser parte del “play-off” en su primera instancia.

El TC Pista Mouras disputará la 1ª de las 4 fechas que tendrá la Copa de Oro del 26 al 28 de septiembre en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata.

Iñaki Arrías TC Pista Mouras Ford director
Noticias relacionadas
Galoppo marcó dos goles en River.

River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Central Córdoba fue local ante Barracas.

Barracas Central igualó en su visita a Central Córdoba

Banfield cambió los insultos por festejos en 18 minutos.

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

La próxima fecha del TC Pick Up será el 31 de agosto, en Río Cuarto.

TC Pick Up: Mariano Werner finalizó quinto en la sexta fecha

Ver comentarios

Lo último

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Ultimo Momento
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Dejanos tu comentario