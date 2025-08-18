Uno Entre Rios | La Provincia | Entrerrianos Unidos

"Entrerrianos Unidos", la alianza del Socialismo con peronistas

Entrerrianos Unidos, la alianza de socialistas y peronistas está encabezada por Gustavo Guzmán, para diputado y Héctor Maya, para senador

18 de agosto 2025 · 10:26hs
Entrerrianos Unidos

Entrerrianos Unidos, la alianza de socialistas y peronistas está encabezada por Héctor Maya, para senador, y Gustavo Guzmán, para diputado.

Bajo el nombre “Entrerrianos Unidos”, el Partido Socialista de Entre Ríos cerró alianza con dirigentes del peronismo para las Elecciones 2025. La lista de senadores está liderada por el ex legislador Héctor Maya, mientras que la de diputados está encabezada por el solanista Gustavo Guzmán. El espacio nace como alternativa “a un gobierno nacional "que ha hecho de la crueldad un método y a un peronismo sin respuestas que sigue preso del pasado y sus lógicas de poder”.

“El Partido Socialista ha puesto a disposición su tradición democrática para dar origen a ‘Entrerrianos Unidos’, una nueva fuerza plural y diversa que participará en las elecciones legislativas nacionales del próximo mes de octubre”, señalaron desde el PS en un comunicado.

Miguel Mateos en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Juan Luna es el héroe urbano del cuartel de bomberos voluntarios de Gualeguay. Es el segundo caso en pocos días en que bomberos del mismo cuartel intervienen justo a tiempo para salvar la vida de dos bebés.

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

LEER MÁS: Estos son los candidatos de Fuerza Entre Ríos, la alianza del peronismo

“Esta decisión surge de la convicción de que Entre Ríos, con su historia y su presente, tiene la responsabilidad de dar un paso hacia adelante en medio de la profunda crisis política, social y moral que estamos atravesando”.

“La Argentina vive hoy un tiempo de desencanto. Un gobierno nacional que ha hecho de la crueldad un método, que gobierna desde el resentimiento y ha decidido descargar el peso del ajuste sobre los jubilados, los trabajadores, los estudiantes, las personas con discapacidad y los más pobres”.

“Frente a esta política sin alma y un peronismo sin respuestas que sigue preso del pasado y sus lógicas de poder, "Entrerrianos Unidos nació de un principio sencillo y profundo: la honestidad como valor innegociable. En tiempos en que la política está degradada y desprestigiada, decidimos abrir las puertas a hombres y mujeres de diferentes corrientes políticas-peronistas, radicales, socialistas, desarrollistas, humanistas, demócratas cristianos- pero con una. condición común: la transparencia, la integridad y la claridad de poner los intereses de los entrerrianos por encima de todo.

Héctor Maya Gustavo Guzmán Entrerrianos Unidos Elecciones 2025

Los candidatos

El espacio "Entrerrianos Unidos" presenta a los siguientes candidatos: GUSTAVO GUZMAN, SOFIA GAN y SANTIAGO HADDAD para diputados nacionales y HÉCTOR MAYA y FERNANDA SANZBERRO para senadores nacionales.

“La unidad de los entrerrianos es el único camino y el futuro no está en la confrontación eterna ni en la resignación, sino en un proyecto común que recupere el trabajo, la producción y la dignidad. Por eso, hoy afirmamos con fuerza que el nuevo espacio para construir el futuro de nuestra provincia y de la Argentina se llama "Entrerrianos Unidos en el marco de provincias unidas”.

“En este día en que recordamos la muerte del General José de San Martin, evocamos su ejemplo: él nos enseñó que sin unidad no hay victoria posible y que solo con unidad los pueblos crecen”, finalizaron.

Entrerrianos Unidos Héctor Maya Gustavo Guzmán Elecciones 2025
Noticias relacionadas
Cuarteto de Nos

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad presentó sus candidatos para las elecciones de octubre.

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Se pide la colaboración de la población para dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, quien en enero llegó a Paraná desde Hernandarias

Paradero: buscan a un hombre de Hernandarias

Ver comentarios

Lo último

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Ultimo Momento
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Policiales
Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Ovación
El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Dejanos tu comentario