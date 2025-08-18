"Entrerrianos Unidos", la alianza del Socialismo con peronistas

Entrerrianos Unidos, la alianza de socialistas y peronistas está encabezada por Gustavo Guzmán, para diputado y Héctor Maya, para senador

Entrerrianos Unidos, la alianza de socialistas y peronistas está encabezada por Héctor Maya, para senador, y Gustavo Guzmán, para diputado.

Bajo el nombre “Entrerrianos Unidos”, el Partido Socialista de Entre Ríos cerró alianza con dirigentes del peronismo para las Elecciones 2025 . La lista de senadores está liderada por el ex legislador Héctor Maya, mientras que la de diputados está encabezada por el solanista Gustavo Guzmán. El espacio nace como alternativa “a un gobierno nacional "que ha hecho de la crueldad un método y a un peronismo sin respuestas que sigue preso del pasado y sus lógicas de poder”.

“El Partido Socialista ha puesto a disposición su tradición democrática para dar origen a ‘Entrerrianos Unidos’, una nueva fuerza plural y diversa que participará en las elecciones legislativas nacionales del próximo mes de octubre”, señalaron desde el PS en un comunicado.

“Esta decisión surge de la convicción de que Entre Ríos, con su historia y su presente, tiene la responsabilidad de dar un paso hacia adelante en medio de la profunda crisis política, social y moral que estamos atravesando”.

“La Argentina vive hoy un tiempo de desencanto. Un gobierno nacional que ha hecho de la crueldad un método, que gobierna desde el resentimiento y ha decidido descargar el peso del ajuste sobre los jubilados, los trabajadores, los estudiantes, las personas con discapacidad y los más pobres”.

“Frente a esta política sin alma y un peronismo sin respuestas que sigue preso del pasado y sus lógicas de poder, "Entrerrianos Unidos nació de un principio sencillo y profundo: la honestidad como valor innegociable. En tiempos en que la política está degradada y desprestigiada, decidimos abrir las puertas a hombres y mujeres de diferentes corrientes políticas-peronistas, radicales, socialistas, desarrollistas, humanistas, demócratas cristianos- pero con una. condición común: la transparencia, la integridad y la claridad de poner los intereses de los entrerrianos por encima de todo.

Los candidatos

El espacio "Entrerrianos Unidos" presenta a los siguientes candidatos: GUSTAVO GUZMAN, SOFIA GAN y SANTIAGO HADDAD para diputados nacionales y HÉCTOR MAYA y FERNANDA SANZBERRO para senadores nacionales.

“La unidad de los entrerrianos es el único camino y el futuro no está en la confrontación eterna ni en la resignación, sino en un proyecto común que recupere el trabajo, la producción y la dignidad. Por eso, hoy afirmamos con fuerza que el nuevo espacio para construir el futuro de nuestra provincia y de la Argentina se llama "Entrerrianos Unidos en el marco de provincias unidas”.

“En este día en que recordamos la muerte del General José de San Martin, evocamos su ejemplo: él nos enseñó que sin unidad no hay victoria posible y que solo con unidad los pueblos crecen”, finalizaron.