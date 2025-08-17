Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

María Magdalena Machado, alias "La Pistolera", fue detenida tras un operativo en Entre Ríos. Se la acusa de un tiroteo en 2023 con la policía del Chaco.

Tras casi dos años de estar eludiendo a la justicia, este sábado, María Magdalena Machado, conocida por sus apodos “La Pistolera”, “La Gatillera” o “La Macha”, fue finalmente detenida. La mujer, de 36 años, cayó presa en Entre Ríos. Había estado prófuga desde agosto de 2023, cuando se vio involucrada en un tiroteo con un comisario de la policía del Chaco, en un intento por evitar la detención de su pareja, conocido como “Toti” Núñez, miembro del clan Sena.

La detención ocurrió en la madrugada, durante un operativo de control en la Ruta Nacional N.º 14, cerca del paraje Chajarí, en la provincia de Entre Ríos. En ese momento, Machado viajaba como pasajera en un colectivo de turismo de la empresa Pulqui, con destino al norte del país. Fue identificada mediante el sistema SIFCOP, lo que permitió confirmar que existía una orden de captura activa en su contra, emitida por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, bajo la responsabilidad de la jueza Dolly Fernández. Esta misma jueza, cabe recordar, será quien presida el juicio por jurados contra la familia Sena, acusada del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Tiroteo, arresto y fuga

La historia de Machado comenzó a ocupar los titulares en agosto de 2023, cuando se enfrentó a tiros con el comisario Osvaldo Verón, jefe de la División General de Investigaciones del Chaco. El tiroteo tuvo lugar cuando intentó frustrar la detención de su pareja. En esa ocasión, fue arrestada y se le incautó un arma de fuego, pero en pocas semanas, la justicia le otorgó la libertad. Desde entonces, desapareció de los radares de la policía.

Las investigaciones que siguieron descubrieron que Machado se había refugiado en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Desde allí, se movía con cautela, consciente de la intensa búsqueda que la perseguía. No obstante, un trabajo conjunto entre la División General de Investigaciones del Chaco, la DDI de Mercedes y la División Convenio Policial logró rastrear sus movimientos. A través de un minucioso seguimiento, las fuerzas de seguridad lograron anticipar que la mujer intentaría trasladarse hacia el litoral, lo que permitió organizar el operativo que finalmente culminó en su captura.

Así, después de un largo período de fuga y múltiples esfuerzos por parte de las autoridades, la detención de “La Pistolera” pone fin a una historia de evasión que había desafiado la justicia por casi dos años.

Vínculo con el clan Sena

Según consignó Infobae, Machado había trabajado como parte del círculo de custodia de Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y madre de César, los tres actualmente detenidos e imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco. La propia Machado había sido fotografiada junto a Acuña en la comisaría Tercera de Resistencia, días antes de que se confirmara el crimen de la joven.

La mujer vivía en el barrio Francisco, antes denominado “Emerenciano”, bastión político y social del clan. Su perfil violento y su relación directa con Acuña la convirtieron en una figura conocida dentro del entramado de poder del grupo, que hoy enfrenta la Justicia chaqueña en un proceso con fuerte repercusión nacional.

Tras la detención, la Policía de Entre Ríos dio aviso inmediato al Poder Judicial del Chaco, que dispuso la notificación formal de captura y el inicio del trámite de traslado para que Machado enfrente el proceso en el que está imputada por abuso y portación de arma de fuego sin autorización legal.

El caso será retomado por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, mientras se analiza la posibilidad de sumar nuevas imputaciones vinculadas a su prolongada fuga y al tiroteo que protagonizó contra las fuerzas de seguridad chaqueñas.

Ahora deberá responder ante la justicia chaqueña, en un expediente que vuelve a poner en el centro de la escena los vínculos oscuros del clan Sena.