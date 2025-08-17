Uno Entre Rios | Policiales | Entre Ríos

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

María Magdalena Machado, alias "La Pistolera", fue detenida tras un operativo en Entre Ríos. Se la acusa de un tiroteo en 2023 con la policía del Chaco.

17 de agosto 2025 · 19:07hs
La Pistolera era ex custodia de Marcela Acuña (Foto del círculo)

"La Pistolera" era ex custodia de Marcela Acuña (Foto del círculo), del clan Sena.

Tras casi dos años de estar eludiendo a la justicia, este sábado, María Magdalena Machado, conocida por sus apodos “La Pistolera”, “La Gatillera” o “La Macha”, fue finalmente detenida. La mujer, de 36 años, cayó presa en Entre Ríos. Había estado prófuga desde agosto de 2023, cuando se vio involucrada en un tiroteo con un comisario de la policía del Chaco, en un intento por evitar la detención de su pareja, conocido como “Toti” Núñez, miembro del clan Sena.

La detención ocurrió en la madrugada, durante un operativo de control en la Ruta Nacional N.º 14, cerca del paraje Chajarí, en la provincia de Entre Ríos. En ese momento, Machado viajaba como pasajera en un colectivo de turismo de la empresa Pulqui, con destino al norte del país. Fue identificada mediante el sistema SIFCOP, lo que permitió confirmar que existía una orden de captura activa en su contra, emitida por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, bajo la responsabilidad de la jueza Dolly Fernández. Esta misma jueza, cabe recordar, será quien presida el juicio por jurados contra la familia Sena, acusada del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

michel y bahl presentaron la lista definitiva de fuerza entre rios para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La idea es que se garantice el desarrollo pleno de la actividad minera, cuidando los recursos y el entorno para las generaciones presentes y futuras.

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Tiroteo, arresto y fuga

La historia de Machado comenzó a ocupar los titulares en agosto de 2023, cuando se enfrentó a tiros con el comisario Osvaldo Verón, jefe de la División General de Investigaciones del Chaco. El tiroteo tuvo lugar cuando intentó frustrar la detención de su pareja. En esa ocasión, fue arrestada y se le incautó un arma de fuego, pero en pocas semanas, la justicia le otorgó la libertad. Desde entonces, desapareció de los radares de la policía.

LEER MÁS: Cecilia Strzyzowski: analizan restos óseos hallados en un campo de Sena

Las investigaciones que siguieron descubrieron que Machado se había refugiado en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Desde allí, se movía con cautela, consciente de la intensa búsqueda que la perseguía. No obstante, un trabajo conjunto entre la División General de Investigaciones del Chaco, la DDI de Mercedes y la División Convenio Policial logró rastrear sus movimientos. A través de un minucioso seguimiento, las fuerzas de seguridad lograron anticipar que la mujer intentaría trasladarse hacia el litoral, lo que permitió organizar el operativo que finalmente culminó en su captura.

Así, después de un largo período de fuga y múltiples esfuerzos por parte de las autoridades, la detención de “La Pistolera” pone fin a una historia de evasión que había desafiado la justicia por casi dos años.

Vínculo con el clan Sena

Según consignó Infobae, Machado había trabajado como parte del círculo de custodia de Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y madre de César, los tres actualmente detenidos e imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco. La propia Machado había sido fotografiada junto a Acuña en la comisaría Tercera de Resistencia, días antes de que se confirmara el crimen de la joven.

La mujer vivía en el barrio Francisco, antes denominado “Emerenciano”, bastión político y social del clan. Su perfil violento y su relación directa con Acuña la convirtieron en una figura conocida dentro del entramado de poder del grupo, que hoy enfrenta la Justicia chaqueña en un proceso con fuerte repercusión nacional.

Tras la detención, la Policía de Entre Ríos dio aviso inmediato al Poder Judicial del Chaco, que dispuso la notificación formal de captura y el inicio del trámite de traslado para que Machado enfrente el proceso en el que está imputada por abuso y portación de arma de fuego sin autorización legal.

El caso será retomado por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, mientras se analiza la posibilidad de sumar nuevas imputaciones vinculadas a su prolongada fuga y al tiroteo que protagonizó contra las fuerzas de seguridad chaqueñas.

Ahora deberá responder ante la justicia chaqueña, en un expediente que vuelve a poner en el centro de la escena los vínculos oscuros del clan Sena.

Entre Ríos clan Sena Chajarí
Noticias relacionadas
Llenar el changuito en Argentina: Entre Ríos, entre las provincias más accesibles.

Llenar el changuito en Argentina: Entre Ríos, entre las provincias más accesibles

El nigeriano de madre entrerriana que ilusiona a River Plate.

El nigeriano de madre entrerriana que ilusiona a River Plate

Los participantes en el Juicio por jurados del caso Justo José de Urquiza.

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

bombatomika vuelve a los escenarios con dos fechas en entre rios

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Ultimo Momento
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Dejanos tu comentario