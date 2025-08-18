Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión.

Un trágico choque en la Ruta Provincial 16 dejó un joven muerto. El Fiat Duna que conducía impactó de frente contra un camión, cuyo conductor resultó ileso.

En la madrugada de este lunes, se produjo un trágico accidente de tránsito en la Ruta Provincial 16, a la altura de Larroque, en el departamento Gualeguaychú. El siniestro involucró a un automóvil y un camión de carga, y dejó como saldo la muerte de un joven conductor .

El choque ocurrió cuando un Fiat Duna, conducido por un joven de 21 años, oriundo de Basavilbaso, impactó de frente contra un camión Iveco 170E22, con acoplado marca Helvetica. El camión era manejado por un hombre de 51 años, domiciliado en Gualeguay.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del Fiat Duna perdió la vida en el lugar, mientras que el chofer del camión resultó ileso, sin lesiones de consideración.

Las autoridades trabajan para esclarecer las causas que provocaron la colisión. En el lugar del hecho se encuentran interviniendo personal de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y un equipo de emergencias médicas.