Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para las Eliminatorias Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para las Eliminatorias, con Messi, el regreso de Acuña y la sorpresa de Echeverri, López y jóvenes promesas. 18 de agosto 2025 · 11:42hs

Foto: Gentileza/Christian Alvarenga Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para las Eliminatorias.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para los próximos partidos de las Eliminatorias, con algunas sorpresas y regresos. Vuelve Marcos Acuña, pero Valentín Barco quedó fuera de la convocatoria.

Una de las grandes novedades es el llamado de José López, quien se ganó su lugar tras destacarse en el Palmeiras. Además, fueron convocados Franco Mastantuono y Julio Soler, jóvenes promesas que podrán mostrar su talento a nivel internacional.

Lionel Scaloni dio a conocer los convocados para las Eliminatorias con Messi incluido Convocatoria.jpeg La gran sorpresa fue la inclusión de Claudio Echeverri, promesa del Manchester City, quien tendrá la oportunidad de sumarse al grupo de la selección mayor, generando mucha expectativa por su futuro.