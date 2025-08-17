Uno Entre Rios | Ovación | Las Panteritas

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Con el aporte de la entrerriana Melany Detzel, Las Panteritas vencieron 3-0 a Turquía, en su última presentación en el certamen de Indonesia.

17 de agosto 2025 · 19:46hs
La entrerriana Melany Detzel (con la 2) junto con sus compañeras celebrando el triunfo de Las Panteritas.

Prensa FEVA

La entrerriana Melany Detzel (con la 2) junto con sus compañeras celebrando el triunfo de Las Panteritas.

La Selección Argentina femenina de vóley se quedó con el séptimo puesto en el Mundial U21 de Indonesia, tras un contundente triunfo por 3-0 a Turquía, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-21. En Las Panteritas Milena Margaria fue la máxima anotadora nacional con 12 puntos.

Mientras que la entrerriana, oriunda de Aldea Spatzenkutter, Melany Detzel ingresó desde el banco de los suplentes y aportó dos tantos.

Las Panteritas no llegaban a cuartos de final desde el 2001, en el certamen de República Dominicana.

Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

En esta última presentación, se vio a un equipo argentino agresivo y ordenado a lo largo de todo el partido. Buenas acciones de ataque, bloqueo y saque, y un constante juego en equipo, Las Panteritas cerraron el torneo con una sonrisa.

El equipo Albiceleste alistó a Margaria (12), Cabrera (3), Bednarek (6), Aguilar (2), Garibaldi (10), Chiappero (2), De la Fuente (L). Luego ingresaron: Martínez Casas (7), Detzel (2), Franco (8), Routaboul (3), Studer (3).

Después de 24 años, Argentina volvió a estar en cuartos de final en un Mundial U21: la última vez había sido en el 2001 en República Checa. Además, es la primera vez que superan la fase de grupo de manera invicta.

El camino de Las Panteritas

A lo largo de la competencia, Las Panteritas lograron cosechar un total de 7 victorias en 9 partidos.

En la primera fase derrotaron a Canadá (3-0), Puerto Rico (3-0), Serbia (3-1), Vietnam (3-1) e Indonesia (3-0). En los octavos de final vencieron a República Checa (3-0). En cuartos de final cayeron ante Brasil (0-3), mientras que en el partido por el quinto puesto perdieron con China (1-3).

Las Panteritas Mundial Melany Detzel Indonesia
Noticias relacionadas
Aguará ganó en la Más 35 del certamen de sóftbol Lento.

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Boca gana en Mendoza.

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Gimnasia de Concepción logró un trabajado e importante triunfo.

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Ver comentarios

Lo último

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Ultimo Momento
En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

La provincia
Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Dejanos tu comentario