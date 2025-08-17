Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Con el aporte de la entrerriana Melany Detzel, Las Panteritas vencieron 3-0 a Turquía, en su última presentación en el certamen de Indonesia.

La entrerriana Melany Detzel (con la 2) junto con sus compañeras celebrando el triunfo de Las Panteritas.

La Selección Argentina femenina de vóley se quedó con el séptimo puesto en el Mundial U21 de Indonesia, tras un contundente triunfo por 3-0 a Turquía, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-21. En Las Panteritas Milena Margaria fue la máxima anotadora nacional con 12 puntos.

Mientras que la entrerriana, oriunda de Aldea Spatzenkutter, Melany Detzel ingresó desde el banco de los suplentes y aportó dos tantos.

En esta última presentación, se vio a un equipo argentino agresivo y ordenado a lo largo de todo el partido. Buenas acciones de ataque, bloqueo y saque, y un constante juego en equipo, Las Panteritas cerraron el torneo con una sonrisa.

El equipo Albiceleste alistó a Margaria (12), Cabrera (3), Bednarek (6), Aguilar (2), Garibaldi (10), Chiappero (2), De la Fuente (L). Luego ingresaron: Martínez Casas (7), Detzel (2), Franco (8), Routaboul (3), Studer (3).

Después de 24 años, Argentina volvió a estar en cuartos de final en un Mundial U21: la última vez había sido en el 2001 en República Checa. Además, es la primera vez que superan la fase de grupo de manera invicta.

El camino de Las Panteritas

A lo largo de la competencia, Las Panteritas lograron cosechar un total de 7 victorias en 9 partidos.

En la primera fase derrotaron a Canadá (3-0), Puerto Rico (3-0), Serbia (3-1), Vietnam (3-1) e Indonesia (3-0). En los octavos de final vencieron a República Checa (3-0). En cuartos de final cayeron ante Brasil (0-3), mientras que en el partido por el quinto puesto perdieron con China (1-3).