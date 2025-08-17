La Selección Argentina femenina de vóley se quedó con el séptimo puesto en el Mundial U21 de Indonesia, tras un contundente triunfo por 3-0 a Turquía, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-21. En Las Panteritas Milena Margaria fue la máxima anotadora nacional con 12 puntos.
Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21
Con el aporte de la entrerriana Melany Detzel, Las Panteritas vencieron 3-0 a Turquía, en su última presentación en el certamen de Indonesia.
Mientras que la entrerriana, oriunda de Aldea Spatzenkutter, Melany Detzel ingresó desde el banco de los suplentes y aportó dos tantos.
En esta última presentación, se vio a un equipo argentino agresivo y ordenado a lo largo de todo el partido. Buenas acciones de ataque, bloqueo y saque, y un constante juego en equipo, Las Panteritas cerraron el torneo con una sonrisa.
El equipo Albiceleste alistó a Margaria (12), Cabrera (3), Bednarek (6), Aguilar (2), Garibaldi (10), Chiappero (2), De la Fuente (L). Luego ingresaron: Martínez Casas (7), Detzel (2), Franco (8), Routaboul (3), Studer (3).
Después de 24 años, Argentina volvió a estar en cuartos de final en un Mundial U21: la última vez había sido en el 2001 en República Checa. Además, es la primera vez que superan la fase de grupo de manera invicta.
El camino de Las Panteritas
A lo largo de la competencia, Las Panteritas lograron cosechar un total de 7 victorias en 9 partidos.
En la primera fase derrotaron a Canadá (3-0), Puerto Rico (3-0), Serbia (3-1), Vietnam (3-1) e Indonesia (3-0). En los octavos de final vencieron a República Checa (3-0). En cuartos de final cayeron ante Brasil (0-3), mientras que en el partido por el quinto puesto perdieron con China (1-3).