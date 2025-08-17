La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Se trata de un hombre de 64 años quien falleció en el lugar. La conductora del vehículo es una mujer de 77 años. Ocurrió en la noche del sábado en La Paz

En horas de la noche del sábado una persona fue atropellada y murió en el acto, en el ingreso sur a la ciudad de La Paz. El siniestro vial fue advertido mediante un llamado al Comando Radioeléctrico.

Personal policial acudió al lugar y constató que la persona estaba fallecida. En el lugar también se encontraba la conductora de un vehículo marca Citroën Grand, una mujer de 77 años de edad.

Minutos más tarde el hombre fue identificado con el apellido Maidana, de 64 años.

En el lugar se labraron las diligencias de rigor para establecer formas y circunstancias en que perdiera la vida, en accidente de tránsito.

Se dio intervención al médico policial quien constató que el masculino se encontraba sin signos vitales. Actuó en el lugar personal de la División Policía Científica y Tránsito Municipal.