Uno Entre Rios | Policiales | La Paz

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Se trata de un hombre de 64 años quien falleció en el lugar. La conductora del vehículo es una mujer de 77 años. Ocurrió en la noche del sábado en La Paz

17 de agosto 2025 · 09:20hs
La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

En horas de la noche del sábado una persona fue atropellada y murió en el acto, en el ingreso sur a la ciudad de La Paz. El siniestro vial fue advertido mediante un llamado al Comando Radioeléctrico.

Personal policial acudió al lugar y constató que la persona estaba fallecida. En el lugar también se encontraba la conductora de un vehículo marca Citroën Grand, una mujer de 77 años de edad.

Vuelve el frío en gran parte de Entre Ríos.

Entre Ríos: alerta amarilla por frío extremo para cinco departamentos

ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

La Paz muerto accidente persona fallecida

Minutos más tarde el hombre fue identificado con el apellido Maidana, de 64 años.

En el lugar se labraron las diligencias de rigor para establecer formas y circunstancias en que perdiera la vida, en accidente de tránsito.

LEER MÁS: Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Se dio intervención al médico policial quien constató que el masculino se encontraba sin signos vitales. Actuó en el lugar personal de la División Policía Científica y Tránsito Municipal.

La Paz persona atropellada Sur
Noticias relacionadas
Un hombre fue detenido tras robar elementos de un boliche ubicado en calle Liniers, en Paraná. Fue detenido cuando ingresaba al barrio Maccarone

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Condenaron a un chofer y a un responsable de viáticos del Ministerio de Salud.

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

un motociclista murio al chocar contra un camion en la ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

jurado popular de parana declaro culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Ver comentarios

Lo último

Industria láctea con 140 trabajadores al filo del cierre

Industria láctea con 140 trabajadores al filo del cierre

General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

Juliana Fortina: Cuando te acercás no solo buscás pintura, buscás un producto que proteja a tu familia

Juliana Fortina: "Cuando te acercás no solo buscás pintura, buscás un producto que proteja a tu familia"

Ultimo Momento
Industria láctea con 140 trabajadores al filo del cierre

Industria láctea con 140 trabajadores al filo del cierre

General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

Juliana Fortina: Cuando te acercás no solo buscás pintura, buscás un producto que proteja a tu familia

Juliana Fortina: "Cuando te acercás no solo buscás pintura, buscás un producto que proteja a tu familia"

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Policiales
La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Ovación
El sóftbol Lento define a sus campeones en Talleres

El sóftbol Lento define a sus campeones en Talleres

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A

Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A

Vélez tomó aire en una batalla de penales y agudizó el momento de Independiente

Vélez tomó aire en una batalla de penales y agudizó el momento de Independiente

La provincia
General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

Sergio Fiszson: Vi el inicio de la programación y ahora estoy viviendo el final

Sergio Fiszson: "Vi el inicio de la programación y ahora estoy viviendo el final"

Último día de la Feria del Libro en Paraná: propuestas para niños, jóvenes y adultos

Último día de la Feria del Libro en Paraná: propuestas para niños, jóvenes y adultos

UCR: Militancia Activa renunció a la lista Alianza LLA

UCR: Militancia Activa renunció a la lista Alianza LLA

En Concordia buscan generar conciencia con el uso de la basura

En Concordia buscan generar conciencia con el uso de la basura

Dejanos tu comentario