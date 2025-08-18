Uno Entre Rios | La Provincia | Intendente

El intendente de Concordia fue amenazado de muerte por un hombre

Un hombre amenazó de muerte al intendente Francisco Azcué en el estacionamiento del hospital Masvernat y fue detenido tras intentar agredir a la Policía.

18 de agosto 2025 · 09:43hs
El intendente de Concordia fue amenazado de muerte por un hombre.

El intendente de Concordia fue amenazado de muerte por un hombre.

Este domingo, alrededor de las 21, la Comisaría Cuarta de Concordia recibió un llamado de alerta sobre un incidente en el estacionamiento del Hospital Masvernat. Según la denuncia, el intendente Francisco Azcué estaba siendo amenazado por un hombre agresivo en el lugar.

De inmediato, un móvil policial a cargo del comisario Pedro Cepeda se desplazó hacia el sitio, donde confirmaron la presencia del individuo, quien, al parecer, estaba insultando al jefe comunal. De acuerdo con lo informado por Azcué, el hombre lo amenazó de muerte durante el altercado, lo que generó preocupación entre los presentes.

El intendente de Concordia fue amenazado en el estacionamiento del Hospital Masvernat

Hospital Masvernat.jpeg

Al percatarse de la llegada de los efectivos policiales, el sujeto intentó huir, ingresando a un domicilio abandonado cercano. En ese momento, habría intentado agredir al comisario Cepeda con una escalera, además de propinarle golpes de puño. Sin embargo, los agentes lograron reducir al agresor en el lugar y lo trasladaron a una celda policial.

Hasta el momento, no ha habido un informe oficial que amplíe detalles sobre las circunstancias del incidente o motive la amenaza contra el intendente.

Intendente Concordia Francisco Azcué
