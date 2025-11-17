El horóscopo para este lunes 17 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ese amor apasionado es una trampa. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Mucho trabajo, intente no agobiarse. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buen momento en su vida sentimental. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extras. Acertada intervención en la resolución de un problema laboral. La espalda no hace más que darle problemillas, intente nadar.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. El mal humor se apoderará de usted si no descansa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Oportunidad de comenzar un noviazgo duradero. Evite los gastos innecesarios. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Su silueta se verá afectada por la inactividad.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Prescinda de los gastos superfluos. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En cuestiones amorosas, no tome decisiones precipitadas. Gana lo suficiente para vivir holgadamente. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Bienestar y felicidad emocional. Fin a los problemas económicos. Gracias a su intuición, puede salir airoso de un negocio. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Serenidad y estabilidad sentimental le rodean. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Si no se cuida a tiempo, podría acumular un gran cansancio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una persona que no le conviene acapara su atención. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Nota que algunas personas le atraen bastante. Jornada favorable para triunfar económicamente. Tenga más tacto al comentar los problemas del trabajo. Le sobrará energía para afrontar cualquier imprevisto.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Recuerde, cuide a diario el amor. Grandes ganancias si se deja asesorar por los inversionistas. No defraude a ese superior que apostó por usted. Hoy volverá a sentirse en forma.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El diálogo es la mejor vía para comprender a su pareja. Jornada sin apuros económicos. Sin contratiempos laborales. Sus rodillas están delicadas.