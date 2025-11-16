El horóscopo para este domingo 16 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Sé claro y no sueltes las cosas que te molestan. En estos días cualquier detalle puede ser motivo de pleitos con gente cercana.

Salud: Algunos cuadros y adornos nuevos en las paredes ayudarán a que tu hogar se parezca un poco más a la casa que siempre quisiste tener.

Amor: Tu poder de seducción se irá reforzando constantemente. Juegos de erotismo y seducción serán cotidianos.

Dinero: Las finanzas conjuntas, relacionadas con asuntos domésticos, pueden ser engañosas. Trata de tener cuentas separadas.

Tauro

Tu indecisión podría llevarte a enfrentar momentos de gran amargura. Intenta no descolocar a los demás con tus giros.

Salud: No sabes guardar un secreto y eso hace que la gente no confíe en ti. Aprende a no ser tan boca floja o nadie querrá contarte nada.

Amor: Tu corazón y tu intuición no te dicen toda la verdad. Te creas ideas falsas y puede que no debas hacerte tantas ilusiones.

Dinero: Momento de hacer algún gasto con respecto a tu casa, pero ten cuidado, supervisa de cerca los avances y estima los plazos.

Géminis

Las viejas costumbres son difíciles de dejar atrás. Pero intenta dejar tu pasado como un mal recuerdo y enfócate hacia el futuro.

Salud: La ansiedad es peligrosa y nada saldrá bien si no pones tu cabeza en orden. Deberás tener un altísimo grado de concentración.

Amor: Llegarás a un amoroso acuerdo con tu pareja, en especial si te demuestra arrepentimiento. Perdonar es divino.

Dinero: Expándete en tu trabajo, antes define qué es necesario hacer y quién debe hacerlo para evitar pérdidas de tiempo y energía.

Cáncer

Busca en alguien que te conoce desde hace tiempo ese empujoncito que te hace falta para lograr lo que quieres. No te dejes vencer.

Salud: Tu salud se verá afectada por las continuas presiones laborales, ve a caminar y así distender la situación. Medita sobre tu accionar.

Amor: Si tienes problemas con tu pareja ahora es el momento de discutirlos, no te olvides de tener calma.

Dinero: No creas en todo lo que te digan, ten cuidado que hay quienes en el trabajo no son tan compañeros como lo suponías.

Leo

Noticias que no esperabas recibir afectarán los planes que estabas esperando realizar. No los des por perdidos podrás concretarlos.

Salud: Planifica un viaje a algún lugar que te agrade con alguien de tu interés, para realizar luego de la pandemia. Así eliminarás tensiones que te incomodan en lo laboral.

Amor: Si tu pareja está disgustada no te enojes tú también, dale un momento de reflexión. Hablen a corazón abierto.

Dinero: Los temas comerciales no son tu fuerte. Trata de pedir consejos a alguien capacitado, así lograrás mejores resultados.

Virgo

Recibirás una petición de ayuda por parte de una persona de tu familia y tendrás que hacer de todo para secundarla.

Salud: Tienes la valentía necesaria para enfrentar a tus más temidos enemigos. Debes tener la templanza y la facultad de saber perdonar.

Amor: No seas tan egocéntrico y preocúpate más por el bienestar de la pareja. Recuerda que una relación se construye de a dos.

Dinero: Asegúrate de planificar mejor todo lo relacionado con tu vida profesional, lo que te permitirá prosperar o conocer gente importante.

Libra

Predominará en ti una marcada tendencia al desánimo. Un buen chequeo médico a tiempo le evitará miedos innecesarios.

Salud: Tu familia está acostumbrada a entrometerse en tu vida, pero es momento de que marques tus límites. Es momento de ser dueño de tu vida.

Amor: Continúas creciendo, si alguna relación te está limitando, probablemente estés demasiado tenso con ello y necesites liberarte.

Dinero: Situación favorable para retener lo conseguido y administrar adecuadamente los éxitos cosechados gracias a tus esfuerzos.

Escorpio

Te vincularás con algún grupo y entrarás en contacto con amistades, con quienes tendrás un intercambio de ideas más sensibles.

Salud: Poca fortuna con los números, aunque tendrás mucha suerte si trabajas con grupos. Resultarás el más apto a la hora de coordinar tareas delicadas.

Amor: Reconcíliate, tendrás muchas posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos. Te mostrarás más protector, cálido y afectivo.

Dinero: Sé honesto con los demás, el sentido de organización que te caracteriza te acercará a concretar tratos comerciales jugosos.

Sagitario

Hoy aparecerán mentiras. Tú ya sabes lo que puede suceder, así que toma las precauciones para que tu ánimo no se vea afectado.

Salud: No te excedas en las comidas, ya que podrías sufrir molestias digestivas. Si te sientes mal no te automediques y visita al médico.

Amor: Tendrás que tener cuidado con no exagerar con las reuniones virtuales con tus amigos. Presta también atención a tu pareja.

Dinero: Las ideas de progreso se afianzan con las experiencias compartidas. Será necesario que cada uno aporte lo suyo en pos de un objetivo común.

Capricornio

Tienes que obligarte hoy a quedarte en casa para ocuparte de asuntos domésticos. Te darás cuenta de lo bien que te sientes.

Salud: Si vas a caminar o a correr al aire libre, presta atención con tener el calzado adecuado. Podrías sufrir algún tipo de torcedura.

Amor: Se intensifican los deseos y la atracción física en la pareja. Oportunidad para disfrutar y divertirse juntos.

Dinero: Si has sabido tomar decisiones importantes en finanzas, no habrá nada mejor que el período de suerte que se avecina.

Acuario

Te sentirás presionado para terminar lo que tienes pendiente. Si no puedes hacerlo, sabrán comprenderte y te ampliarán los plazos de entrega.

Salud: Debes evitar actitudes dominantes y exigentes con tus seres queridos. Eso te alejará de quienes en verdad te quieren y hoy te temen.

Amor: En lo afectivo hay replanteos para mejorar la calidad de las relaciones. Date tiempo, incentiva tu intimidad y sal de la rutina.

Dinero: Tendrás que luchar para conservar lo que has adquirido, tanto en lo económico como en lo referente a tus avances laborales.

Piscis

La sinceridad es el lema del día de hoy. Tenlo en la mente durante todo el día y actúa en consecuencia.

Salud: En asuntos laborales, avanza con organización. Planifica y no dejes nada librado al azar, verás que todo saldrá maravillosamente.

Amor: La pasión parece agotarse, y si bien no es así, por ahora perderás un tanto las esperanzas. Lucha por el amor que sientes.

Dinero: Tendrás rendimientos asegurados si no te quedas esperando. Tienes gran potencial de triunfo, pero avanza con cuidado