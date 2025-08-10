El horóscopo para este domingo 10 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este viernes 8 de agosto de 2025

El horóscopo para este sábado 9 de agosto de 2025

Un anuncio sorpresivo te dejará desorientado. Pronto te recuperarás y podrás recibirlo con la respuesta adecuada.

Salud: Muestra seguridad en cada actividad que realices y verás que todo fluye con más rapidez. No alimentes rencores, saca lo malo de tu vida.

Amor: En ocasión de un encuentro con amigos recibirás claras muestras de afecto y solidaridad de la persona que menos te imaginas.

Dinero: Posibles problemas económicos a menos que escuches consejos. Mantén un perfil bajo y no gastes dinero innecesariamente.

Tauro

Tu ánimo oscilará entre las distintas tonalidades de gris. No juegues el personaje de jovial porque terminarás agotado.

Salud: Si te encuentras muy nervioso, sal a caminar, mira hacia lo alto, respira hondo y procura calmarte. Los nervios solo te hacen mal a ti.

Amor: Dispones de tiempo para comprometerte. Contradicciones te obligarán a tomar distancia. Si presionas, nada conseguirás.

Dinero: Operaciones relativamente lucrativas siempre y cuando no te dejes engañar con falsos espejismos ni grandiosas promesas.

Géminis

Los viajes no son recomendables, y harías bien en permanecer cerca de casa para evitar problemas y frustraciones.

Salud: Alto riesgo de accidentes, molestias y dolores de todo tipo. Dale más atención a tu salud, ya que será clave para que tengas un futuro mejor.

Amor: Esa cara que pones cuando miras a la persona amada es muy gráfica. Se puede saber cómo está tu corazón solo con verte.

Dinero: Recibirás a alguien en tu lugar de trabajo. Los resultados dependerán básicamente del entusiasmo que pongas para atenderlo.

Cáncer

Sabrás tomar distancia de los problemas y trazar un buen plan. No te dejes estar si tienes un buen proyecto entre manos.

Salud: Tienes habilidad para administrar situaciones conflictivas o apremiantes. Confía en tu instinto y actúa con seguridad.

Amor: Tu pareja te inyectará la energía necesaria para que las horas compartidas resulten llevaderas y provechosas. Armonía.

Dinero: Evita quedarte detenido en expectativas sin cumplir y sigue trabajando duro para lograr los resultados esperados.

Leo

Cuidado sobre tus pertenencias porque puedes estar expuesto a pérdidas o robo. Precaución y vigilancia.

Salud: Es posible que te sientas forzado a proyectar una imagen que no es la que mejor te representa. No intentes agradar a los demás a cualquier precio.

Amor: No despliegues tu poder de seducción delante de tu pareja, pues el conflicto no tardará en aparecer y se sentirá insegura.

Dinero: Confía en tu capacidad de trabajo y no temas afrontar desafíos que parecen complicados. Has sabido superar mayores retos.

Virgo

No podrás salir de tu sorpresa al ver la cantidad de vicisitudes que deberás atravesar a causa de una mala elección en tu pasado.

Salud: Existen hitos en la vida de la pareja en los que las determinaciones tomadas son clave para el futuro de la relación. Mucho cuidado.

Amor: En el amor toda va bien pero, si estás solo, no es una buena etapa para iniciar una relación. Mantente atento a las oportunidades.

Dinero: Deberás poner tus prioridades en orden si pretendes tener éxito en tu trabajo. Asume tus responsabilidades.

Libra

Compartirás una tranquila y relajadora jornada en compañía de tus familiares más cercanos en el día de hoy.

Salud: No puedes ignorar permanentemente las necesidades de las personas que te rodean en la sociedad. Debes reconocer que el mundo va más allá de ti.

Amor: No podrás culpar a tu pareja por plantearte de mala manera que no estás poniendo atención a la relación. Dialógalo.

Dinero: Lograrás superar un estado de desquicio total al poder dar final a ciertas responsabilidades que te sacaban el sueño.

Escorpio

Te sentirás invadido por un gran deseo de dar un cambio total a tu vida laboral y afectiva, algo no te satisface más.

Salud: El sol es una fuente de energía para muchas cosas, también lo es para el cuerpo. Tómate una mañana para reposar bajo el sol.

Amor: No es con agresividad con lo que conseguirás resolver los problemas de tu relación afectiva. Intenta ser dulce y comprensivo.

Dinero: Si tienes deseos de lograrlo todo, es ahora o nunca el momento de hacerlo. Incluso si quieres hacer algún viaje.

Sagitario

La suerte te sigue siendo favorable y el arte de encandilar no te abandona. Lo más fácil para ti será contactarte con gente desconocida.

Salud: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. En cualquier inconveniente en el que sea usada, todo empeorará.

Amor: El materialismo en un serio defecto a ser tratado en la pareja. Que tus sentimientos no se vean afectados por él.

Dinero: Estarás a un paso de poder cumplir con tus planes de avanzar en tus puestos laborales. Da ese último esfuerzo.

Capricornio

Te será imposible no sentirte frustrado cuando veas que te resulta imposible hacerte entender en tus puntos de vista.

Salud: Recuerda que no hay forma posible de complacer a todas las personas con las determinaciones que tomes. Confía en tu poder de decisión.

Amor: Has llegado al punto en que las relaciones ocasionales no te llenan como antes. Busca una pareja estable que sepa amarte.

Dinero: No te dejes llevar por las emociones cuando enfrentes discusiones con tus pares laborales. No les des armas para perjudicarte.

Acuario

Una situación que no esperabas te obligará a tomar partido y defender lo que te corresponde. Tómalo con calma.

Salud: Tus dientes necesitan cuidados especiales en esta época. Recuerda hacerte una buena limpieza después de cada comida.

Amor: Las cosas no saldrán hoy como esperabas y es probable que tomes decisiones equivocadas en los asuntos del corazón.

Dinero: Sabrás demostrar lo que quieres a la hora de negociar. Vivirás situaciones tensas con tus compañeros o superiores.

Piscis

Las claves del día serán la iniciativa, el carisma, la fuerza y la lucidez. Sabrás hacerte valer como nunca. Debes aprovechar tu buen momento.

Salud: Debes aprender a delegar responsabilidades para poder tener más tiempo para ti. Cuídate de las lesiones articulares.

Amor: Cualquier ruptura habrá quedado atrás a partir de ahora. Empezarás a sentir que puedes seguir adelante y alejarte del pasado.

Dinero: A nivel laboral deberás mostrar a tus superiores tu alto nivel de compromiso y profesionalidad. Luego, no dudes en expresar tus necesidades.